„Brokkoli überlasse ich gerne anderen Leuten“

40.000 Fans sind zur Hauptversammlung gereist. Einige kommen aus China, aus Japan, aus Indien eingeflogen. Sie treffen sich mit anderen Anhängern des berühmten Investors, rund um die Veranstaltung gibt es Parties und sogar ein Fünf-Kilometer-Rennen, gesponsert von der Berkshire-Tochter Brooks Running.

Aber auch Buffett ist nicht ohne Fehler, wie er selbst auf eine Frage nach seinen Engagements bei IBM und Apple einräumt. „Im ersten Fall habe ich falsch gelegen“, sagt er. Buffett war vor sechs Jahren bei IBM eingestiegen, obwohl er sonst eigentlich die Finger von Tech-Unternehmen lässt, weil ihm deren Geschäfte zu kompliziert und unberechenbar sind.

Am Tag vor der Hauptversammlung hatte er dann angekündigt, sich von einem Drittel seiner IBM-Anteile zu trennen. Warum er dann trotz seiner Abneigung gegen Technik bei Apple eingestiegen sei, will ein Aktionär wissen. „Die beiden Unternehmen kann man nicht vergleichen“, antwortet Buffett. „Ich sehe Apple eher als einen Konsumwert.“ Und mit Konsum kennt er sich aus – seine Spezialität ist, in dem Bereich langfristige Trends aufzuspüren und darauf zu setzen.

Berkshire-Hauptversammlung Längst nicht alle der rund 40.000 angereisten Aktionäre haben Platz in der Arena. (Foto: Frank Wiebe)

Zwei Frauen aus Düsseldorf sind nicht als Buffett-Fans angereist – im Gegenteil. Sie gehören zur Organisation Ethecon, die sich als „Stiftung Ökonomie & Ethik“ bezeichnet. Schon im vergangenen Jahr haben sie Buffett wegen seinem Engagement bei Coca-Cola den „Black Planet Award“ verliehen, eine Schmäh-Trophäe, die sich auf gesundheitliche und ökologische Probleme im Zusammenhang mit der braunen Brause bezieht.

Zuerst ernten sie sogar verhaltenen Applaus, der aber schnell abebbt und von Pfiffen und Buhrufen übertönt wird, als die Sprecherin die Verletzung von „Mutter Erde“ anspricht und auf das Problem der Wasserrechte eingeht – große Getränkekonzerne pumpen eine Menge davon aus der Erde.

Buffett zeigt sich geduldig, legt auch Wert darauf, dass sie zu Ende reden kann, nachdem zwischendurch schon das Mikrophon unter Beifall aus dem Publikum auf leise gestellt wurde. Danach reagiert er auf seine Weise. Coca-Cola? „Davon trinke ich fünf Stück pro Tag“, sagt er und hebt eine Dose mit Cherry-Coke hoch, die auf seinem Tisch steht. „Da ist eine Menge Zucker drin, aber der ist auch nicht schädlicher als anderer Zucker“, setzt er hinzu.

Dann beteuert er, dass er auch an seinen Gewohnheiten festhalten würde, wenn man nachweisen könnte, dass das ein Jahr seiner Lebenszeit kostet. „Ich habe kein Problem, einen Nachtisch mit 500 oder 600 Kalorien zu essen, Brokkoli überlasse ich gerne anderen Leuten.“

Und fügt mit Seitenblick auf seinen 93-jährigen Partner Charles Munger hinzu: „Langlebigkeit hat auch etwas mit der Freude am Leben zu tun. Ich glaube, dass Coca-Cola eine Bereicherung für Amerika ist.“ Auf den ökologischen Aspekt geht er nicht ein.