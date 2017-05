Der Star betritt die Bühne

Auch Berkshires Manager aus Deutschland sind angereist. Der Konzern übernahm 2015 den Hamburger Motorradfachhändler Louis. Seitdem gehören die Geschäftsführer Joachim Grube-Nagel und Nico Frey zur Berkshire-Familie und nehmen wie die Vertreter der anderen Mittelständler übers Wochenende an Meetings teil.

Auch Warren Buffett haben sie schon getroffen, sagten sie im Gespräch mit dem Handelsblatt. Ebenfalls angereist ist die Kölner Transaktionsberaterin Zypora Kupferberg, die für Berkshire in Deutschland nach weiteren Übernahmekandidaten sucht und den Deal mit Louis eingefädelt hat.

Warren Buffett ist kein gewöhnlicher Vorstandschef und Berkshire Hathaway ist kein gewöhnliches Unternehmen. Seit 52 Jahren wird der Konzern aus Omaha, Nebraska, von dem 86-jährigen Star-Investor geführt. Buffett hat ihn über die Jahre zu einem Konglomerat ausgebaut, mit 410 Milliarden Dollar Börsenwert. Er selbst ist der drittreichste Mann der Welt und hat viele Aktionäre ebenfalls reich gemacht. Wer 1965 Berkshire-Aktien für 1000 Dollar gekauft und bis heute gehalten hätte, könnte sie heute für 13 Millionen Dollar verkaufen.

Dass der Gewinn im ersten Quartal um 27 Prozent eingebrochen ist, vor allem wegen Schwächen im Versicherungsgeschäft, ist da eher eine Randnotiz.

Die eigentliche Show beginnt um halb neun – mit einer Menge Werbung für Coke, Geico und Heinz, unterbrochen von Videos in denen Warren Buffett und sein Partner Charles Munger kleine Slapsticks aufführen. Der Höhepunkt diese Aufwärm-Show ist eine Aufnahme, in der Buffett zusammen mit Paul Anka im Stil von Sinatras „I do it my way“ ein Duett singt.

Mit seiner rauen Stimme kann Buffett sich durchaus hören lassen. Der Text ist im Stil von Nikolaus-Gedichten auf Berkshire gemünzt. Der Börsenguru verrät dabei, dass er jeden Tag für Munger betet, sich (mit 86) aber doch erheblich jünger fühlt als er, der schon 93 ist.

Dann, um 9.13 Uhr, ist es soweit: Der Star erscheint auf der Bühne, setzt sich unter dem Jubel der Fans mit seinem Partner an den Tisch, und sagt: „Das ist Charlie, ich bin Warren.“

Er begrüßt ein paar Bekannte im Publikum, darunter Bill Gates, und geht dann kurz durch die jüngsten Zahlen. Ein leichter Verlust bei der Geico-Versicherung, sagt Bufett, sei damit zu erklären, dass das Unternehmen viele neue Kunden gewonnen habe. „Das führt in der Anfangsphase erst einmal zu Kosten.“ Der Gewinn kommt erst später – und Buffett denkt ja immer ganz langfristig.

Das ist schnell abgehakt. Danach spricht der Investment-Guru über das was, seine Fans hören wollen. Obwohl er und seine Leute aktive Manager sind, kommt er dabei auf einen alten Freund zu sprechen, dem er im Voraus seine Grüße für den 88. Geburtstag ausrichtet: John Bogle. Der hat Vanguard gegründet, den Pionier bei der Entwicklung von kostensparenden, passiven Fonds. Buffett stellt klar: „John hat mehr für die amerikanischen Investoren getan als irgendjemand sonst. “

Und so beginnt ein langer Tag, in dem es um ein Thema geht: Das große Geld. Und um einen Mann: Warren Buffett.