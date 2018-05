Billigflieger Easyjet verringert Winterverlust

Die Winterflaute hat Easyjet zuletzt weniger stark erwischt als im Vorjahr. Für das zweite Halbjahr dämpft der Billigflieger die Erwartungen.

Laut Unternehmensangaben dürfte die Ausweitung des Berlin-Geschäfts den Gewinn bis Ende September um weitere 60 Millionen Pfund belasten. (Foto: Reuters) Easyjet

LutonDer britische Billigflieger Easyjet hat seinen saisontypischen Winterverlust trotz hoher Anlaufkosten am Flughafen Berlin-Tegel deutlich verringert. Im ersten Geschäftshalbjahr von Oktober bis März stand unter dem Strich ein Verlust von 54 Millionen britischen Pfund (61 Mio Euro) nach einem Minus von 192 Millionen Pfund ein Jahr zuvor, wie der Ryanair-Rivale am Dienstag in Luton bei London mitteilte.

Ohne die Anlaufverluste in Tegel, wo Easyjet Geschäftsteile der insolventen Air Berlin übernommen hat, hätte das Minus nur 16 Millionen Pfund betragen.

Für das gesamte Geschäftsjahr bis Ende September peilt der neue Easyjet-Chef Johan Lundgren nun einen um Sonderposten bereinigten Vorsteuergewinn zwischen 530 und 580 Millionen Pfund an.

Darin ist ein Verlust von 75 bis 95 Millionen Pfund aus Tegel enthalten – mehr als bisher gedacht. Zudem dürfte die Ausweitung des Berlin-Geschäfts den Gewinn mit weiteren knapp 60 Millionen Pfund belasten, hieß es.

Der frühere Tui-Manager Johan Lundgren hatte die Führung von Easyjet im Dezember von der langjährigen Chefin Carolyn McCall übernommen.

Er kündigte an, künftig stärker im Urlaubsgeschäft mitmischen und damit die Tourismusriesen TUI und Thomas Cook herausfordern zu wollen. Man wolle in die Sparte Easyjet Holidays investieren, „damit wir unseren Marktanteil weiter ausbauen“, sagte er. Zudem will Lundgren mehr Geschäftsreisende anlocken und neue Treueprogramme für Kunden auflegen.

Am Rivalen Norwegian Air interessiert sei Easyjet nicht interessiert, sagte der Manager weiter. Die British-Airways-Mutter IAG hatte zuletzt ein Angebot für den Billigflieger vorgelegt, das die Norweger aber als unzureichend ablehnten.

