Was der große Birkenstock-Vorteil ist

Pierre Haarfeld ist Partner bei der Unternehmensberatung Etribes und Experte für den Online-Möbelmarkt. Was die Aussichten für Birkenstock betrifft, ist er sich zwiegespalten. Im wichtigen Online-Geschäft sieht er beispielsweise Probleme auf Birkenstock zukommen.

Alleine im vergangenen Jahr gab es im Online-Markt für Matratzen 15 Markteintritte. Dementsprechend hart ist der Kampf um die Umsätze. Durch den Wettbewerb entstehen hohe Marketingkosten, einige Start-ups haben fast keinen Deckungsbeitrag mehr. Ein neuer Player hat es da schwer. „Im Online-Geschäft sind Start-ups wie Casper um Jahre weiter“, sagt Haarfeld.

Sechs Tipps für einen besseren Schlaf Schlafstörungen Schlafstörungen gehören für viele Menschen zum Alltag, gerade in der heißen Jahreszeit finden wir oft nicht den Schlaf, den wir brauchen. Doch nicht immer muss deshalb gleich zum Schlafmittel gegriffen werden.

Elektronik verbannen Egal, ob Smartphone, Tablet oder Fernseher: Elektronische Geräte versetzen das Gehirn in Alarmzustand. Die künstliche Beleuchtung hemmt die Ausschüttung des "Schlafhormons" Melatonin.

Ernährung beachten Alkohol kann helfen, schneller einzuschlafen. Dafür wird die Nacht unruhiger. Faustregel: maximal ein Glas Bier oder Wein. Besser ist ein Glas warme Milch, denn sie enthält die Aminosäure Tryptophan – und die fördert den Aufbau des Schlafhormons Serotonin. Zu viel Eiweiß und Proteine sind allerdings schwer verdaulich. Übrigens: Das Nikotin der Gute-Nacht-Zigarette stimuliert das Gehirn und macht das Einschlafen schwerer.

Zeiten einhalten Gehen Sie regelmäßig zur selben Zeit ins Bett, möglichst auch am Wochenende. Unser Körper ist ein Gewohnheitstier. Gerät er außer Rhythmus, führt das zu Anspannung. Und die mündet immer in schlechteren Schlaf.

Rituale Pflegen Egal, ob Buch oder Badewanne, Musik oder Tee, Yoga oder ein Spaziergang – Entspannungsrituale bereiten Ihren Körper auf die Nachtruhe vor.

Sorgen vergessen Wenn Ihre Gedanken noch im Bett um die Arbeit kreisen, hilft ein kleiner Trick: Schreiben Sie Ihre Sorgen auf einen Zettel, dann können Sie beruhigter schlafen.

Baden Eine kühlende Dusche oder ein Bad vor dem Schlafengehen können helfen, in heißen Nächten Schlaf zu finden. Allerdings sollte das Wasser nicht eiskalt sein, denn das bringt den Körper wieder auf Touren.

Allerdings hat Birkenstock einen großen Vorteil gegenüber der Konkurrenz: Sie sind eine Marke – die im Ausland übrigens deutlich moderner wahrgenommen wird als in Deutschland. Bei Matratzen und Möbeln besteht bei den Kunden nur ein geringes Markenbewusstsein. „Birkenstock steht bei den Kunden dagegen für Qualität, Funktion und Gesundheit“, beobachtet Haarfeld. Die Kunden kauften Birkenstocks, weil sie ein qualitativ hochwertiges Produkt wollen. Rund 20 Millionen Schuhe verkaufte Birkenstock im Jahr 2016 und verfügt damit über eine ebenso große wie treue Kundschaft, die auch als Matratzenkäufer in Frage kommt. Einen entsprechend großen Effekt könnte Birkenstock erzielen, wenn sie es schaffen, ihre bisherigen Kunden – etwa durch Paketeinleger – auch auf das erweiterte Sortiment aufmerksam zu machen.

Kurzfristig sieht Haarfeld aber Birkenstocks Stärke im stationären Handel mit den kompletten Schlafsystemen – also mit Betten, Matratzen und Lattenrost. „Da hat Birkenstock mit Ada einen starken Partner und kann auf ein funktionierendes Vertriebssystem und Händlernetzwerk im stationären Handel zugreifen“, sagt Haarfeld. „Da kann der flächendeckende Ausbau gut gelingen.“ So habe die Möbelhauskette Porta umgehend die Birkenstock-Schlafsysteme ins Programm aufgenommen. Das garantiert ein schnelles Wachstum.

Langfristig kommt das Wachstum allerdings aus dem Online-Geschäft. Schwierigkeiten könnten sich für Birkenstock in Deutschland ergeben, wenn das Unternehmen in ein paar Jahren die Kooperation mit den stationären Händlern zu Gunsten der eigenen Online-Aktivitäten zurückzufahren will. Es droht ein sogenannter Log-In-Effekt. Bei starken eigenen Online-Aktivitäten könnten die stationären Händler mit einer Auslistung von Birkenstock drohen, erklärt Haarfeld.

Birkenstock selbst gibt sich entspannt. Konkrete Umsatzziele mit seinen Matratzen verfolgt das Unternehmen nach eigenen Aussagen nicht. Doch Oliver Reichert ist vom Erfolg überzeugt, der Atem muss nur lang genug sein. „Wir werden keine dreistelligen Millionenumsätze machen, aber es muss doch möglich sein, dass auf dieser riesigen Speisekarte, auch ein oder zwei Produkte stehen, die wirklich gut sind“, sagt Reichert. Um diesen Platz wird Birkenstock allerdings kämpfen müssen.