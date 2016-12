Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Versteckt im Kleingedruckten

Mit nur wenig Abstand folgt auf dem achten Platz schließlich Hoteltravel.com, während sich auf dem nächsten Platz mit Hotelreservierung.de erneut ein Unister-Portal tummelt. Beide Portale kalkulieren die Steuern ebenfalls nicht mit ein. Dahinter ist Venere.com. platziert. Obwohl das Unternehmen im November 2016 die Einstellung der Buchungsplattform zum 1. Dezember bekanntgab und für weitere Buchungen auf die Expedia-Tochter Hotels.com. verweist, ist Venere.com noch im Ranking berücksichtigt. Dicht gefolgt von Otel.com. Die Steuern sind bei Buchung über die beiden letztgenannten Portale zwar bereits im Preis inbegriffen. Die Tourismusabgabe oder Kurtaxe, die meist nur wenige Euro pro Nacht beträgt, wurde hier jedoch nicht einberechnet. Dafür mussten die Portale einen leichten Abzug in der Kategorie „Preis“ in Kauf nehmen. Der bekannte Anbieter Ltur.de, der vielen vor allem noch aus der Katalogzeit ein Begriff sein wird, landet mit seinen Preisen immerhin auf Platz zwölf.

Auf Platz 13 finden sich gleich zwei Portale ein. Dass die beiden sich den Platz teilen, ist nicht sonderlich überraschend, da Opodo.de die Buchungsmaske von Booking.com integriert hat. Der Vorteil von Booking.com ist allerdings, dass der Preis für zahlreiche Hotels durch Teilnahme am hauseigenen Bonusprogramm „Genius“ nochmals um zehn Prozent gesenkt werden kann.

Beide Programme mussten bei der Gesamtbewertung jedoch einen deutlichen Abzug in Kauf nehmen, da für Destinationen wie die Vereinigten Arabischen Emirate, die USA oder die Malediven keine Steuern ausgewiesen werden. Diese finden sich nur schwer auffindbar im Kleingedruckten und können am Ende für eine böse Überraschung sorgen, wenn Reisende für das vermeintlich bereits bezahlte Zimmer an der Rezeption nochmals zur Kasse gebeten werden. Da die Steuern mitunter 20 Prozent und mehr betragen, handelt es sich um keine „Kleinbeträge“ wie zum Beispiel bei häufig anfälligen Tourismusabgaben.

Die Plätze 15 und 16 gehen an Hotelopia.de und RoomsXXL.de. Auf Platz 17 folgt Hotel.de. Auf den nachfolgenden Plätzen landen schließlich Hrs.de und Tui.com, den Schluss bildet Amoma.com. Das Schlusslicht hat durchaus das eine oder andere Schnäppchen zu bieten – oft ist Amoma.com sogar der günstigste Anbieter. Gleichzeitig häufen sich hier aber zahlreiche starke Ausreißer nach oben, was zu der schlechten Gesamtbewertung geführt hat.