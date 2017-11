 Boom auf der Schiene: Deutsche Bahn kann auf Umsatzrekord hoffen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

DB Schenker Die internationale Spedition profitiert von einer robusten Weltkonjunktur. (Foto: dpa)

BerlinDank robuster Weltkonjunktur und weiter wachsender Passagierzahlen in IC und ICE ist die Deutsche Bahn im Sommer auf Rekordkurs geblieben. Der Konzern setzte zwischen Juli und September rund 10,5 Milliarden Euro um, wie Konzernunterlagen zeigen, die der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorlagen. Bis Ende September verzeichnete die Bahn so Erlöse von 31,5 Milliarden Euro. Damit kommt der Staatskonzern seinem für 2017 angepeilten Umsatzrekord von über 42,5 Milliarden Euro näher. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen lag im dritten Quartal bei 500 Millionen Euro. Im Gesamtjahr soll er über 2,2 Milliarden Euro betragen. Die Bahn wollte sich dazu nicht äußern.

Wichtigster Umsatz- und Gewinntreiber war die internationale Spedition Schenker (Lkw, Schiff, Flugzeug), die von der weltweiten Konjunktur profitierte. Auch der Fernverkehr mit ICE und IC boomt weiter und steuert auf neue Passagierrekorde zu. Dagegen hat sowohl der Regionalverkehr als auch der seit langem kriselnde Schienengüterverkehr weiter Probleme und transportierte weniger als im Vorjahr.

Nach Informationen aus Aufsichtsratskreisen soll der bisherige Vorstand in der Schienennetz-Sparte, Roland Bosch, künftig die Güterbahn führen. Vorgänger Jürgen Wilder hatte das Unternehmen verlassen, nachdem seine Beförderung zum Gesamtvorstand für Güterbahn und die Spedition Schenker am Widerstand im Aufsichtsrat gescheitert war. Diese Aufgabe als Logistik-Vorstand soll nun der Banker und langjährige Bahn-Berater Alexander Doll übernehmen. Doll ist Deutschland-Chef der Barclays-Bank.