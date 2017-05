 Braas Monier: Dachpfannen-Hersteller verschwindet von der Börse

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Braas Monier Der Dachbaustoff-Hersteller verabschiedet sich von der Börse. (Foto: dpa)

FrankfurtDer hessische Dachbaustoff-Hersteller Braas Monier verschwindet in den nächsten Tagen von der Börse. Der neue Mehrheitseigentümer Standard Industries kündigte am Mittwoch an, die restlichen Braas-Monier-Kleinaktionäre gegen eine Abfindung auszuschließen und die Aktie umgehend von der Frankfurter Börse zu nehmen. Der Streubesitz erhält 25,27 Euro je Aktie – den gleichen Preis wie die Anteilseigner, die ihre Aktien bereits angedient hatten.

Die Amerikaner hatten nach Ablauf des Übernahmeangebots weitere Braas-Aktien zugekauft und damit die für den Squeeze-Out erforderliche Schwelle von 95 Prozent überschritten. Standard Industries hält nun 98,4 Prozent der Anteile. Braas Monier soll mit der dänischen Icopal zur „BMI Group“ zusammengelegt werden.