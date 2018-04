British-Airways-Mutter Luftfahrtriese IAG könnte Billigflieger Norwegian schlucken

Die Muttergesellschaft von British Airways hat bereits Aktien von Norwegian gekauft. Nun könnte eine Milliarden-Übernahme folgen.

Die Billigfluggesellschaft betreibt derzeit 67 Flugzeuge. (Foto: Reuters) Boeing 737-800 von Norwegian

London/FornebuDie British-Airways-Mutter IAG will sich den norwegischen Billigflieger Norwegian einverleiben. Der Konzern, zu dem neben British Airways bereits Fluglinien wie Iberia, Vueling und Aer Lingus gehören, hat bereits rund 4,6 Prozent der Norwegian-Aktien gekauft, wie er am Donnerstag in London mitteilte.

Die Minderheitsbeteiligung solle IAG in eine gute Position bringen, mit Norwegian in Gespräche zu treten. Darin könne es dann um ein Gebot für eine Komplettübernahme gehen, stellte der Konzern klar. Bislang habe es jedoch keine entsprechenden Gespräche gegeben.

Mit der Stellungnahme reagierte IAG auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg über die Pläne. Norwegian könnte einem solchen Deal inklusive Schulden mit etwa drei Milliarden US-Dollar (2,4 Milliarden Euro) bewertet werden, berichtete Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Die Übernahmefantasien bescherten Norwegian den größten Kurssprung der Firmengeschichte. Die Aktien der expansionsstarken Fluggesellschaft stiegen in Oslo um bis zu 26 Prozent. IAG-Titel weiteten in London zunächst ihre Verluste aus und notierten wenig später 0,5 Prozent im Plus.

