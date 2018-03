Buchungen verdoppelt Die Gründe für das Tourismus-Comeback der Türkei

Anschläge, Verhaftungen, Erdogan: Zwei Jahre lang mieden deutsche Touristen die Türkei. Jetzt steigen die Buchungszahlen wieder rapide an.

Viele deutsche Touristen, die die Türkei gemieden haben, kehren jetzt zurück. (Foto: dpa) Tourismus in der Türkei

IstanbulDer türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu könnte auf diese Dienstreise eigentlich verzichten. Trotzdem will er kommende Woche zur Reisemesse ITB nach Berlin reisen, obwohl sein Kollege, Tourismusminister Numan Kurtulmus, sich bereits seit Wochen für die führende Tourismusausstellung Deutschlands angemeldet hat.

Cavusoglu hat jedoch noch ganz eigene Ziele. Er will die deutsch-türkische Partnerschaft zementieren. Und dazu gehört auch, dass wieder mehr Bundesbürger an die Strände an der türkischen Riviera kommen.

Bis zu 5,6 Millionen Deutsche jährlich machten in der Vergangenheit Urlaub in der Türkei. Doch seit 2015 ging diese Zahl zurück, auf 2,5 Millionen im Jahr 2016. Für den Rückgang verantwortlich waren zum einen zahlreiche Anschläge in dem Land, bei denen unter anderem auch zwölf Deutsche starben.

Hinzu kommt die Verhaftung tausender Menschen, darunter mehrerer deutscher Staatsbürger. Im Juli 2017 hatte das Auswärtige Amt im Zuge der Krise die Reisehinweise für die Türkei verschärft. Schließlich wollten viele Deutsche mit ihrem Fernbleiben ein Zeichen gegen den türkischen Staatspräsidenten Erdogan setzen, dessen Politik und Führungsstil vielen aufstieß.

Die hehren Motive der Urlauber scheinen nun den rationalen Argumenten zu weichen. „Die Türkei, die im Vergleich zu 2015 insgesamt 50 Prozent Gäste aus Deutschland verloren hatte, ist wieder im Kommen“, heißt es vom Verband der Deutschen Reisewirtschaft (DRV).

Das belegt auch eine Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (Gfk). Der Untersuchung zufolge hat sich die Zahl der Türkei-Buchungen aus Deutschland im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Ende Januar lag der Wert demnach um 101 Prozent über dem Wert im Januar 2017, gab das Institut am Donnerstag bekannt. Das Gesamtvolumen der Buchungen sei dennoch nur halb so hoch wie das für Reisen nach Griechenland.

„Die Krise ist vorbei“, sagte Alaattin Özyürek von der türkischen Entwicklungsagentur WDMA bereits im Januar vor deutschen Journalisten. Rückenwind bekommt seine Aussage von den aktuellen politischen Entwicklungen. Mitte Februar war mit Deniz Yücel der prominenteste deutsche Staatsbürger aus türkischer Untersuchungshaft freigelassen worden.

Auch die Rhetorik zwischen Berlin und Ankara entspannt sich. Statt Nazi-Vergleichen betonen türkische Politiker nun wieder die Gemeinsamkeiten. Die positive Atmosphäre wirkt zwar etwas künstlich. Aber es wird deutlich, dass Ankara aktiv an einer Entspannungspolitik arbeitet.

Nur reden scheint aber nicht zu reichen. Nach Aussagen des türkischen Tourismusministers Numan Kurtulmus gibt der Staat auch Zuschüsse. So würden seit der Krise Charterflieger in die Türkei bezuschusst.