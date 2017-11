Chameleon Cold-Brew : Nestlé stärkt Kaffeegeschäft in den USA

Datum: 03.11.2017 11:57 Uhr

Nestlé kauft das US-Unternehmen Chameleon Cold-Brew und baut so sein Kaffeegeschäft in den USA aus. Auch andere Wachstumsfelder wie Tiernahrung und Wasser will der Schweizer Konzern systematisch ausbauen.