Warum das Amazon-Modell so stabil ist

Am Donnerstag haben auch Microsoft und Google Zahlen vorgelegt. Microsoft ist der schärfste Konkurrent von AWS und meldete für sein Cloud-Kerngeschäft „Azure“ ein Plus von 93 Prozent, ohne allerdings den absoluten Wert zu nennen, der deutlich unter dem von AWS liegen dürfte. Google wäre gerne der schärfste Konkurrent, schafft es aber einfach nicht. Und das, obwohl CEO Sundar Pichai schon Anfang 2016 die Cloud zum „primären Investitionsziel“ erklärt hat. Von Googles 24,5 Milliarden Dollar Umsatz kamen im ersten Quartal des Jahres 21,4 Millionen Dollar aus Werbung. Der kleine Rest, in dem auch Google Cloud versteckt ist, wuchs allerdings um gut 50 Prozent. Ein Gutteil davon dürfte aus der Cloud kommen.

Tatsächlich rechnet die Synergy Research Group einen Marktanteil von AWS von 40 Prozent in den Boommärkten IaaS (Infrastructure as a Service) und PaaS (Platform as a Service) vor. Microsoft, Google und IBM zusammen schaffen es gerade mal auf 23 Prozent. Nehmen wir wieder das Beispiel Snap: Zwei Milliarden Dollar, verteilt auf fünf Jahre, wird das Unternehmen an AWS für seine IT-Infrastruktur überweisen. Es ist wie zu Goldgräberzeiten in Kalifornien: Die Abenteurer gehen auf risikoreiche Goldsuche und Jeff Bezos, der biedere Geschäftsmann, verkauft ihnen Schaufeln, Siebe und Bohnen. Snap ist der Goldgräber im hart umkämpften Social-Networking-Bereich.

Bezos verkauft die Schüppen und lässt noch nicht mal anschreiben. Und während bei Uber oder Snap die Kunden von heute auf morgen zur Konkurrenz wechseln können, ist das AWS-Geschäft stabil und langfristig. Kein Unternehmen zieht freiwillig mit seiner gesamten IT-Infrastruktur um, wenn es nicht sein muss.

Was Alexa antwortet Intelligente Assistentin Amazon hat mit Alexa eine künstliche Intelligenz erschaffen, die über den Lautsprecher Echo mit den Nutzern spricht – ähnlich Siri auf dem iPhone. Wie intelligent das System ist, hängt aber von der Programmierung. Ein Überblick zu den aktuellen Möglichkeiten.

Small Talk Die Entwickler haben Alexa etwas Small Talk beigebracht. Auf „Wie geht es dir?“ antwortet die Assistentin beispielsweise „Alles klar bei mir.“ Auch ein paar Witze beherrscht das System, wenn auch nicht unbedingt gute. Eine Kostprobe: „Was hängt im Urwald an den Bäumen? Urlaub.“

Wissen Das System greift auf verschiedene Wissensquellen zu. Daher weiß es das Alter von Donald Trump genauso wie den Grund dafür, dass der Himmel blau ist. Allerdings offenbaren sich noch viele Verständnis- oder Wissenslücken, etwa bei der Gründung nach der Bundesrepublik Deutschland.

Berechnungen Ähnlich wie in der Suchmaschine lassen sich Berechnungen durchführen. „Wie viel ist 27 mal 37“ beantwortet Alexa korrekt (999), ebenso die Umrechnung von Kilometern in Meilen. Mit Währungen kennt sie sich allerdings noch nicht aus, anders als etwas Google.

Musik Echo kann bestimmte Lieder abspielen, wenn sie denn in der Musiksammlung oder über Amazon Prime verfügbar sind. Mit Kommandos „Alexa, lauter“ oder „Alexa, Pause“ steuert man die Wiedergabe. Auch bei der Entdeckung hilft das System: „Was für Songs gibt es von Mumford & Sons“?

Smart Home Andere Unternehmen können Alexa für die Steuerung ihrer Smart-Home-Geräte nutzen. Das deutsche Start-up Tado ermöglicht etwa, die Heizungssteuerung über das System anzusprechen. Beispiel: „Stelle die Temperatur im Wohnzimmer auf 21 Grad.“

Verkehr Das System liest Informationen zur Verkehrslage vor. Der Kooperationspartner Deutsche Bahn ermöglicht es, sich Züge heraussuchen zu lassen, übrigens samt Verspätungen. An fortgeschrittenen Funktionen arbeitet der Konzern noch.

Nachrichten „Was gibt es Neues?“ – diese Frage veranlasst Alexa, aktuelle Nachrichten von Kooperationspartnern wie „Tagesschau in 100 Sekunden“ vorzulesen. Über den Onlinedienst Toralarm können Fans Sportergebnisse abrufen. Wer nach dem Spielstand beim FCB fragt, bekommt aber das Ergebnis des FC Basel vorgetragen. Ob Alexa eine Schweizerin ist?

Praktischer Helfer Alexa kann einen Wecker stellen und eine Stoppuhr starten, Einkäufe in eine To-Do-Liste eintragen und Termine in den Kalender schreiben (allerdings derzeit nur bei Gmail). Die Assistentin gibt auch Auskünfte auf Fragen wie: „Was steht morgen in meinem Kalender?“

Einkaufen Natürlich bietet Amazon eine Möglichkeit an, über Alexa einzukaufen: Nutzer können Produkte dem Einkaufswagen hinzufügen oder gleich bestellen. Wer sie vorher lieber sehen will, bekommt sie in der Begleit-App angezeigt – bei vielen Produkten sinnvoll.

Amazon gibt für das laufende Quartal eine Umsatzprognose von 35,2 bis 37,7 Milliarden Dollar aus, was 16 bis 24 Prozent Plus zum Vorjahr bedeuten würde. Während der Handel mit PCs, Smartphones oder Büchern seinen Teil beitragen wird, ist es aber die Entwicklung der Cloudsparte, die die Zukunft von Amazon definieren wird. Mit einer Microsoft Cloud, die bereits doppelt so stark wächst wie AWS, wird die Konkurrenz immer härter, zumal auch Googles Sundar Pichai endlich einmal Erfolge bei der Mutter Alphabet zeigen muss.

Denn bislang hat der Tech-Gigant mit dem Tante-Emma-Laden im Schlepptau die Lage noch unter Kontrolle. Seine funktionierende Wachstumsstory untermauert die Bewertungen der Aktie. Die Frage, ob Amazon wächst, werden nicht Drohnen oder selbstfahrende Lieferwagen beantworten. Wichtig ist, ob Microsoft den Druck auf AWS vergrößern und irgendwann sogar Google in den Wettbewerb eingreifen kann. Bis dahin kann der angehängte Tante-Emma-Laden Geld verbrennen.