Dara Khosrowshahi : Expedia-Chef soll neuer Uber-CEO werden

von: Britta Weddeling Datum: 28.08.2017 03:30 Uhr

Update: 28.08.2017, 03:38 Uhr

Am Steuer des Fahrdienstvermittlers Uber sitzt in Zukunft möglicherweise der Expedia-Chef Dara Khosrowshahi. Der Aufsichtsrat des Start-up-Unternehmens bietet ihm den Chef-Posten an - zugesagt hat er noch nicht.