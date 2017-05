 Deutsche Bahn: Die gesamte ICE-3-Flotte wird modernisiert

Fahrzeuginstandhaltung in Nürnberg Mehrere ICE-Wagons stehen auf dem Gelände der Fahrzeuginstandhaltung der Deutschen Bahn in Nürnberg. (Foto: dpa)

NürnbergDie Deutsche Bahn rüstet ihre gesamte ICE-3-Flotte mit neuer Innenausstattung und modernerer Technik aus. Ziel sei es, die Züge für Kunden komfortabler und digitaler zu machen, sagte ein Bahnsprecher am Donnerstag im Werk Fahrzeuginstandhaltung in Nürnberg. 66 Züge sollen künftig mehr Platz für Gepäck, Kinderwagen und Rollstühle bieten. Rund 30.000 Sitze werden dabei in den ICEs verbaut und etwa 35.000 Quadratmeter neuer Teppich verlegt. In die Frischekur der ICE-3-Flotte steckt die Deutsche Bahn rund 210 Millionen Euro. Drei Züge haben die Modernisierung schon durchlaufen. Alle Arbeiten sollen bis 2020 abgeschlossen sein.

Zudem werden alle Züge mit dem Europäischen Zugkontrollsystem (ETCS) ausgestattet. Das ist ein Teil einer geplanten europaweit einheitlichen Technik, die für mehr Sicherheit sorgen und Zugführern in Echtzeit wichtige Informationen übermitteln soll.

Fahrzeuginstandhaltung in Nürnberg Ein Arbeiter kontrolliert mehrere „Regelschützer für den Ausgangsstromrichter“. (Foto: dpa)

Fahrzeuginstandhaltung in Nürnberg Die Bahn hat Einblicke in das Gelände gegeben, auf dem unter anderem auch die Modernisierung der ICE-3-Flotte durchgeführt wird. (Foto: dpa)

Fahrzeuginstandhaltung in Nürnberg Ein Abteil eines ICE wird modernisiert. (Foto: dpa)