Deutsche Bahn : Fernzüge stellen Pünktlichkeits-Rekord ein

Datum: 17.03.2017 08:19 Uhr

Die Deutsche Bahn war im Februar so pünktlich wie seit 2012 nicht mehr. 86,4 Prozent der Fernzüge kamen pünktlich im Zielbahnhof an. Das lag an der stabilen Wetterlage, aber auch am Zukunfts-Programm der Bahn.