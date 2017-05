Gutachten sorgt für Aufregung

Die im Netzwerk Europäischer Eisenbahnen (NER) zusammengeschlossenen Bahngesellschaften und der Verband der Güterwagenhalter (VPI) haben mit Unterstützung der Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) ein Gutachten in Auftrag gegeben, das für reichlich Aufregung sorgt. Darin kommt der Gutachter, der Berliner Wissenschaftler Christian Böttger, zu dem Schluss, dass die Deutsche Bahn überhöhte Kapitalkosten zur Berechnung der Trassenpreise von 950 Millionen Euro in Rechnung stellen wolle. Die Bahn setzte sogar Zinsen auf Steuern an, die sie gar nicht zahle, sagt Böttger. Insgesamt habe der Konzern 1,225 Milliarden Euro angesetzt, Böttger hält allenfalls 270 Millionen davon für gerechtfertigt.

Käme die Bahn mit ihren Forderungen durch, so heißt es bei den Initiatoren, liefe das auf einen elfprozentigen Anstieg der Schienenmaut und damit das „größte Trassenpreisprogramm in der DB-Geschichte“ hinaus. Und das ausrechnet jetzt, wo gerade über eine Senkung diskutiert werde um den Schienenverkehr wettbewerbsfähig zu machen.

Bahn-Infrastrukturchef Frank Sennhenn konterte am Dienstag derartige Berechnungen mit einem Satz: „Niemand muss Sorge haben, dass wir im Vorfeld einer Trassenpreishalbierung die Preise schon mal deutlich erhöhen.“ Die Vorwürfe entbehrten jeder Grundlage, hieß es beim Staatskonzern.

Einer hält den Zank um Kosten und Kalkulationen für völlig überflüssig. Der streitbare GdL-Gewerkschaftsvorsitzende Claus Weselsky plädiert für eine Radikalreform: Die Bahn solle in eine gemeinnützige Gesellschaft umgewandelt und damit „von der Gewinnerzielung befreit werden“. Aber davon redet in Berlin derzeit niemand. Dafür gibt es möglicherweise noch im Juni den Masterplan Schiene des Verkehrsministers. Dobrindt, so heißt es in der Branche, habe sich die Präsentation selbst vorbehalten.