 Deutsche Bahn: Richard Lutz soll angeblich Grube-Nachfolger werden

Richard Lutz Der Finanzvorstand soll neuer Bahnchef werden. (Foto: dpa)

BerlinBahn-Finanzvorstand Richard Lutz soll nach Angaben aus dem Aufsichtsrat an die Spitze des Staatskonzerns rücken. Lutz werde bei der Aufsichtsratssitzung in der nächsten Woche zum Nachfolger von Rüdiger Grube ernannt, sagten mehrere mit der Personalie Vertraute am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Nachdem Grube im Streit um seine Vertragsverlängerung im Januar den Konzern verlassen hatte, führte Lutz bereits kommissarisch das Unternehmen. Er ist seit 1994 bei der Bahn und seit 2010 Finanzvorstand.

Im Umfeld des Aufsichtsrats hieß es, Lutz sei auch von Ex-Kanzleramtschef und Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla ins Gespräch gebracht worden. Pofalla waren selbst Ambitionen auf die Nachfolge von Grube nachgesagt worden. Der CDU-Politiker traf aber auf Widerstand bei der SPD im Aufsichtsrat. Auch bei Arbeitnehmervertretern gab es wegen seiner geringen Erfahrung im Unternehmen Bedenken.