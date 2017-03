 Deutsche Bahn: Richard Lutz wird Grube-Nachfolger

Richard Lutz Der Finanzvorstand wird neuer Bahnchef. (Foto: dpa)

BerlinNach Informationen des Handelsblatts hat sich die Große Koalition darauf verständigt, dass Richard Lutz den Vorstandsvorsitz der Bahn übernehmen soll. Der derzeitige Finanzvorstand sei fachlich der beste Kandidat gewesen, hieß es zur Begründung. Er kenne das Unternehmen lange, sei in einem guten Alter und gebe dem Unternehmen damit auch eine Perspektive. „Er ist definitiv kein Übergangskandidat“, hieß es in Bahnkreisen.

Entgegen anderslautenden Meldungen war Lutz nicht vom derzeitigen Vorstand Ronald Pofalla vorgeschlagen worden. Vielmehr habe Pofalla großes Interesse gehabt, die Position selbst zu besetzen. Allerdings hatte sich die Bundesregierung dagegen entschieden, die Position politisch zu besetzen, was mit dem ehemaligen Chef des Kanzleramtes der Fall gewesen wäre. Lange Zeit war ein Kandidat gesucht worden, der die Position für zwei Jahre besetzen könnte, um dann Pofalla Platz zu machen. Dies sei dann aber verworfen worden. CDU-Mann Pofalla war bei den Sozialdemokraten auf erhebliche Gegenwehr gestoßen. Ihre Vertreter im Aufsichtsrat drohten an, gegen eine Nominierung Pofallas zu stimmen. Eine Kampfabstimmung im Aufsichtsrat der Bahn um den neuen Chef des Unternehmens war allerdings keine Option. Lutz soll in der kommenden regulären Vorstandssitzung am 22. März gewählt werden.

Darüber hinaus sollen nach Informationen des Handelsblatts die anderen Vorstandspositionen neu gewichtet werden. So sollen die wichtigen Felder des Güterverkehrs und der Digitalisierung in dem Bundesunternehmen besondere Bedeutung erhalten. Es ist die Rede von einem Vorstand Güterverkehr und einem Vorstand Digitalisierung. Dies sei auf Drängen des Bundesverkehrsministeriums entschieden worden, hieß es.

„Die objektiv bedeutsamen Bereiche sollen gestärkt werden“, hieß es in Koalitionskreisen. Die derzeitigen Vorstände werden nicht in Frage gestellt, hieß es. Stattdessen sollten die weiteren Vorstandspositionen „im normalen Verfahren“ besetzt werden, also auf Vorschlag des Vorstandsvorsitzenden. Darüber hinaus gilt es, für das Unternehmen einen neuen Technikvorstand zu finden sowie mittelfristig einen neuen Personalvorstand.

Nach Informationen des Handelsblatts aus Koalitionskreisen wird der Aufsichtsratschef Utz-Hellmuth Felcht seine Position behalten. Er habe „jetzt eine verantwortungsvolle Aufgabe“ hieß es, da die nach dem Rücktritt von Bahnchef Rüdiger Grube entstandene Krise bei der Bahn maßgeblich von Felcht in der letzten Aufsichtsratssitzung nicht verhindert worden sei. Nun sei es an ihm, „die Neuordnung positiv zu begleiten“, hieß es.

Der langjährige Bahnchef Rüdiger Grube war im Streit über seine Vertragsverlängerung Ende Januar ausgeschieden. Mit Lutz hat sich die Bundesregierung auf die einfachste Lösung verständigt. Externe Kandidaten wie der Chef der Schweizer Bundesbahnen (SBB), Andreas Meyer, oder der Siemensmanager Siegfried Russwurm, der sich auch selbst ins Spiel gebracht hatte, kamen nicht zum Zuge.