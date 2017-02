 Deutsche-Börse-Chef: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Kengeter

Carsten Kengeter Gegen den Chef der Deutschen Börse ermittelt die Staatsanwaltschaft. (Foto: dpa)

FrankfurtDie Staatsanwaltschaft Frankfurt nimmt Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter ins Visier. Nach Handelsblatt-Informationen fand am Mittwoch eine Durchsuchung im Hauptquartier des Konzerns in Eschborn statt. Dabei geht es um Aktienkäufe im Rahmen eines Vorstandsvergütungsprogramms im Dezember 2015. „Das Programm sieht ein Eigeninvestment des Vorstands in das Unternehmen vor“, heißt es in einer Ad-hoc-Mitteilung des Konzerns. Das Unternehmen und Kengeter kooperierten in vollem Umfang mit der Staatsanwaltschaft.

Die Ermittlungen fallen mitten in die Fusionsgespräche mit der London Stock Exchange (LSE). Beide Konzerne wollen mit dem 25 Milliarden Euro schweren Deal einen europäischen Börsenriesen bilden. Den Chefposten soll Börsenchef Kengeter übernehmen. Derzeit prüft die EU-Kommission den Deal unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten, danach ist die hessische Börsenaufsicht am Zug. Sie kann die Fusion stoppen, wenn sie die Fortentwicklung der Frankfurter Wertpapierbörse gefährdet sieht.

Damit kommen die Ermittlungen für Kengeter wohl zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Die Aktien des Konzerns hatte der Börsenchef vor zwei Jahren und damit vor dem Bekanntwerden der Fusionsgespräche erworben. Damals hatte er Papiere für insgesamt 4,5 Millionen Euro gekauft. Als die Pläne für eine Fusion mit der Londoner Börse (LSE) bekannt wurden, sorgten Kengeters Aktienkäufe für Schlagzeilen. Sie riefen auch die Finanzaufsicht Bafin auf den Plan. „Die Untersuchung der Bafin läuft noch“, sagte eine Sprecherin der Finanzaufsicht. Ob die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft mit der Bafin-Untersuchung im Zusammenhang stehen, wollte sie nicht kommentieren.

Nach Bekanntwerden der Bafin-Untersuchung hatte die Deutsche Börse die Aktienkäufe verteidigt. „Wir verlangen von unseren Vorständen ein klares Bekenntnis zum Unternehmen, auch in finanzieller Sicht“, sagte Aufsichtsratschef Joachim Faber. Das Kontrollgremium hatte bereits im September 2015 ein neues Vergütungssystem für den Vorstand beschlossen. Dabei gehe es um „Performance-Orientierung, ausgewogene Anreizsysteme und eine Stärkung der Aktienkultur“. Mit seinen Aktienkäufen sei Kengeter diesem Beschluss gefolgt. Die Anteilsscheine erwarb er im Rahmen eines Programms mit dem sperrigen Namen „Co-Performance-Investment-Plan“ mit seinem eigenen Vermögen.

Im Konzern zeigt man sich von den Ermittlungen überrascht. Dabei bekommt Carsten Kengeter von der eigenen Belegschaft Schützenhilfe. „Dass Kengeter vorsätzlich ein Insidergeschäft gemacht hat, kann ich mir nicht vorstellen“, sagte ein Arbeitnehmervertreter dem Handelsblatt. „Ich glaube, dass er die Aktien im vollen Vertrauen auf die Regularien der Deutschen Börse erworben hat“. Ob diese Argumentation die Staatsanwaltschaft überzeugen wird, muss sich noch zeigen. Die Behörde war am Mittwochabend für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.