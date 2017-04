 Deutsche Post: Bonner Konzern will Paketnetz weiter ausbauen

Deutsche Post mit großen Zielen Der Bonner Konzern will sein Netz für Pakete ausbauen und dadurch Weltmarktführer der Logistik im Onlinehandel werden. (Foto: dpa)

BonnDie Deutsche Post will Weltmarktführer der Logistik im boomenden Online-Handel werden. „E-Commerce wächst global – und wir bauen unser Netz für Pakete aus“, sagte Post-Chef Frank Appel bei der Hauptversammlung des Bonner Konzerns am Freitag in Bochum. Der Konzern sei bereits in 22 europäischen Ländern vertreten und schaffe die „Vereinten Paketnationen von Europa“.

Die Post baue ihr Netz aber über Europa hinaus aus. Dazu investiere die Post in den USA, in Indien sei der Konzern bereits Marktführer, in Malaysia und Chile sei die Post im Paket-Geschäft für den Online-Handel nun ebenfalls aktiv.

„Kaum ein Markt wächst so rasant wie der Handel im Internet“, betonte Appel. „Mehr Handel im Internet heißt: mehr Pakete“, fügte er hinzu. Und mehr Pakete bedeuteten für die Post mehr Umsatz. Immer mehr Kunden bestellen Waren bei Online-Händlern von Amazon bis Zalando, die Post liefert diese dann aus.

Appel bestätigte zugleich die Ziele des Konzerns: 2017 solle der operative Gewinn von 3,5 Milliarden Euro im vergangenen Jahr auf rund 3,75 Milliarden Euro steigen. Bis 2020 solle der operative Ertrag im Mittel jährlich um durchschnittlich mehr als acht Prozent zulegen.