Impulsgeber: Fracht- und Speditionsgeschäft

Nur schwache Impulse gab es zudem aus dem Fracht- und Speditionsgeschäft. Vor zwei Jahren war die Sparte zeitweise in die roten Zahlen gerutscht, weil eine geplante Umstellung des IT-Systems misslang. Nach dem Rauswurf des verantwortlichen Vorstands hatte Post-Chef Appel übergangsweise selbst die Leitung übernommen, die er erst Anfang Juni an Tim Scharwath abgeben konnte.

In dessen neuem Ressort kletterten zwar die Erlöse im zweiten Quartal 2017 um 5,5 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro – auch weil sich der Gesamtmarkt dynamisch entwickelte. Doch die angesichts hoher Nachfrage gestiegenen Frachtraten, die nun in der Luft- und Seefracht verlangt werden, konnte die unter DHL firmierende Post-Spedition kaum an die eigenen Kunden weitergeben. Weil die meisten Endkunden-Verträge längerfristig abgeschlossen werden, sind Preiserhöhungen nur zeitverzögert durchzusetzen. Das operative Ergebnis lag im zweiten Quartal deshalb mit 67 Millionen Euro sogar um zwei Millionen unter dem Vorjahresniveau.

Unterm Strich aber ging es mit den Konzernergebnissen deutlich nach oben. Der den Post-Aktionären zukommende Konzerngewinn übertraf aufgrund der gestiegenen operativen Ertragskraft mit 602 Millionen Euro um 11,3 Prozent den Vorjahreswert. Das Ergebnis je Aktie stieg damit von 45 auf 50 Cent.

Weil Post-Chef Appel auf seiner Hauptversammlung Ende April erklärte, auch künftig auf größere Übernahmen verzichten zu wollen, spekulieren Anleger schon jetzt auf eine noch üppigere Dividendenausschüttung als im Vorjahr. Bei der Commerzbank rechnet man sogar mit einer Sonderausschüttung oder einem weiteren Aktienrückkaufprogramm. Auch für Anleger könnte sich damit die ruhige Hand des Vorstandsvorsitzenden auszahlen.