Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Lange Öffnungszeiten, aber geringe Lagerkapazitäten

Die Chancen für Kioske als Paketverteiler hält die Professorin an der Surrey Business School in der Nähe Londons für begrenzt, vor allem wegen der Lagerkapazitäten: „Ein paar Pakete am Tag kann ein Kioskbetreiber sicherlich zusätzlich lagern. Wenn das Volumen aber zunimmt ... und die Kunden ihre Pakete nicht sofort abholen, kann das problematisch für Kioske sein“, sagt Benoit.

Dabei soll deren Zahl in Deutschland grob geschätzt zwischen 18.000 bis 48.000 liegen, im Schnitt haben die Läden von 7 Uhr morgens bis 1.30 Uhr nachts geöffnet. Jeder fünfte Kiosk, so die Studie weiter, wird alleine von den Eigentümern und Familienmitgliedern geschmissen, ohne andere Mitarbeiter. Ein mühseliges Schuften um jeden Euro.

Wie viel das Paketgeschäft im Kiosk am Ende abwirft, ist unklar. Die Post bleibt vage, wenn sie betont: „Das Modell ist attraktiv für unsere Partner“. Hermes-Sprecher Ingo Bertram wird etwas genauer, wenn er pro Paket einen mittleren zweistelligen Cent-Betrag nennt. Um halbwegs gute Zahlen aus diesem Geschäft zu erlösen, müsste ein Kioskbesitzer viele Pakete beackern. Lohnt das überhaupt?

Sevket Dogan, der im Kölner Norden seit 22 Jahren einen Kiosk betreibt und seit acht Jahren Partner bei Hermes ist, bejaht diese Frage. Er beziffert die Erlöse aus der Verteilung der Pakete auf monatlich etwa 600 bis 700 Euro. Pro Paket bekommt er von Hermes 40 Cent. Doch dafür müssen Dogan und seine Ehefrau lange arbeiten. Der Kiosk hat sieben Tage die Woche geöffnet, von 7 Uhr morgens bis abends 22 Uhr, nur am Sonntag starten die Dogans eine Stunde später.

„Wir haben lange geöffnet, das macht uns attraktiv“, sagt der Kioskbesitzer und deutet schräg über die Straße, wo sich die gelbe Konkurrenz befindet. Die Postfiliale schließt um 18 Uhr. Genau das ist der Grund, warum ein Kiosk wie der von den Dogans von den Paketdienstleistern so umworben wird.

Aus Sicht der Paketfirmen werden gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Der Shop ist ein bequemer Abholpunkt für Pakete bis in den späten Feierabend hinein. Wenn jemand seine Pakete auch gleich dorthin bestellt, spart das Personalkosten bei der Auslieferung. Und durch mehr Laufkundschaft mache der Kiosk zusätzlichen Umsatz, sagen zumindest die Paketfirmen: So kommen zur Retoure, die in den Paketshop getragen wird, vielleicht noch schnell ein paar Süßigkeiten, eine Zeitschrift oder Getränke hinzu.