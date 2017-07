 Diageo: Weltgrößter Schnapsbrenner kommt beim Sparen voran

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Smirnoff-Hersteller Diageo Der Konzern machte erst vor kurzem mit dem Kauf der Tequila-Marke Casamigos Schlagzeilen. (Foto: Reuters)

LondonDer Smirnoff- und Johnnie Walker-Hersteller Diageo kommt bei seinem Sparkurs besser voran als gedacht. Aus diesem Grund erhöhte der weltgrößte Schnapsbrenner und Hersteller der Biermarke Guinness seine Margen- und Sparziele. Bei der Vorlage der Zahlen für das Ende Juni beendete Geschäftsjahr am Donnerstag in London kündigte der Konzern zudem einen Aktienrückkauf über 1,5 Milliarden Pfund an.

Im vergangenen Geschäftsjahr stieg der Umsatz um 15 Prozent auf rund zwölf Milliarden Pfund (13,4 Milliarden Euro) – wobei der Konzern auch vom schwachen Pfund infolge des Brexit-Votums profitierte. Organisch sei der Erlös um vier Prozent gewachsen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis sei um ein Fünftel auf 3,6 Milliarden Pfund geklettert.

Bei beiden Werten lag der Konzern, der erst vor kurzem Schlagzeilen mit dem Kauf der von US-Schauspieler George Clooney gegründeten Tequila-Marke Casamigos Schlagzeilen machte, damit im Rahmen der Erwartungen der von Bloomberg befragten Experten. Die im Stoxx 50 notierte Aktie legte zum Handelsstart fünf Prozent zu und steuert damit wieder auf ihr Mitte Juni erreichtes Rekordhoch zu.