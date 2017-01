Garantiert hunderttausende Abrufe: Werbung auf Blogger Kanälen

Hunderttausende Nutzer haben die Videobeiträge über die Reisen der vier Blogger seit Monaten auf dem offiziellen Videokanal von Maybelline New York gesehen. Eine hohe Reichweite mit wenig Streuverlusten, denn die Follower der vier Trendscouts fallen fast automatisch in die richtige Zielgruppe. Jung und kosmetikaffin, sagt Heidrich. Und so lösen Blogger-Kooperationen vor allem in der Kosmetikbranche klassische Werbeanzeigen nach und nach ab. Günstiger wird es dadurch für die Unternehmen jedoch nicht.

„Wir haben uns am Anfang schwer damit getan, tausende Euro für die Kooperation mit Bloggern auf den Tisch zu legen. Inzwischen wissen wir die Zusammenarbeit aber sehr zu schätzen.“, sagt Heidrich. „Ich habe die Wahl, eine größere Summe für eine Anzeige in einer Frauenzeitschrift oder Jugendmagazin zu zahlen, oder aber dasselbe Geld in beispielsweise ein Bloggervideo zu investieren. Hier weiß ich, dass oft hunderttausende Fans das Produkt sehr viel bewusster wahrnehmen werden. Die Entscheidung fällt aber von Fall zu Fall.“

Die Grenze zwischen Bloggern und Werbebranche verschwimmt

Dass inzwischen hohe Summe an Blogger mit vielen Followern gezahlt werden, ist den Fans bekannt und führt oft zu Unmut. Authentizität ist die Währung die auf Youtube, Instagram und Co. zählt. Doch da die Werbebranche Blogger und Influencer immer stärker für sich entdeckt, verschwimmt die Grenze. Doch die Grauzone ist fatal, denn sie kratzt an der Glaubwürdigkeit der jungen Disziplin Influencer Marketing.

„Wie kennzeichne ich Sponsored Posts und Werbung korrekt in Blogs und auf Social Media Kanälen?“ titelt deshalb auch ein Symposium, dass im Rahmen der Berliner Modewoche läuft. Auf der Bühne stehen jedoch keine Blogger, sondern Cornelia Holsten, Koordinatorin des Fachausschusses Regulierung der Medienanstalten und Direktorin der Bremischen Landesmedienanstalt.

"Unsere Erfahrung ist: Die Influencer möchten kennzeichnen, wissen aber meist nicht wie das geht", sagt sie. Bereits 2015 gaben die Medienanstalten deshalb einen Leitfaden für die Kennzeichnungen von Kooperationen heraus. Konkrete Gesetze gibt es jedoch noch nicht. Angesichts der immer stärker werdenden Zusammenarbeit von Konzernen und Bloggern, haben die Medienanstalten die Szene jedoch im Auge.