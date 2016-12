Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Konkurrenten setzen Aldi unter Druck

Vor ihm liegt nur noch der Discounter Lidl, der zugleich der größte Konkurrent von Aldi ist. Lidl setzt im Netz bereits 150 Millionen Euro um und nimmt Platz 29 unter den deutschen Onlinehändlern ein. Einen großen Teil dieses Umsatzes macht er jedoch mit Non-Food-Artikeln.

Auch andere Lebensmittelhändler setzen Aldi unter Druck, online weiter voranzukommen. So hat die Supermarktkette Real den Onlinemarktplatz Hitmeister übernommen und will den E-Commerce deutlich ausbauen. Im vergangenen Jahr hat sich Real so von Platz 183 auf 91 vorgeschoben und macht im Netz jetzt fast 50 Millionen Euro Umsatz.

Deshalb dürfte es nicht mehr lange dauern, bis Aldi den nächsten Schritt macht. Eine digitale Präsenz hat Aldi Süd für seinen Weinhandel vor kurzem bereits geschaffen. Auf dem Portal meine-weinwelt.de wird das gesamte Weinangebot präsentiert, ergänzt von Tipps von Weinexperten und dazu passenden Rezepten. Nur die Verkaufsfunktion muss noch freigeschaltet werden.

Dass Aldi auch frische Lebensmittel online anbietet, wird wohl noch lange Zukunftsmusik bleiben. Viele Experten bezweifeln auch, ob es jemals so weit kommen wird. EHI-Geschäftsführer Gerling etwa hält die Logistik für zu aufwendig, als dass sie für einen Discounter profitabel zu betreiben sei.

Schließlich tun sich damit auch gestandene Lebensmittelvollsortimenter schwer. Rewe etwa, ein Pionier in diesem Markt, setzt online gerade mal geschätzte 25 Millionen Euro mit Lebensmitteln um. Zwar hat Rewe-Chef Alain Caparros gerade angekündigt, den Umsatz auf 800 Millionen Euro steigern zu wollen. Doch wie er das profitabel betreiben will, bleibt bisher sein Geheimnis. Da tastet sich Aldi lieber vorsichtig und Schritt für Schritt ins digitale Neuland.