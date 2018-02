Discounter wollen kooperieren So funktioniert die Aldi-Welt

Aldi Nord und Aldi Süd wollen enger zusammenrücken. Ein Überblick über Eigentümerstruktur, Unternehmensführung und Operationsgebiete.

Die beiden eigenständigen Unternehmen wollen künftig enger zusammenarbeiten. (Foto: Imago) Aldi Nord und Aldi Süd

DüsseldorfAldi Nord und Aldi Süd wollen ihre Zusammenarbeit in Einkauf und Marketing ausbauen. Die beiden Discounter bestätigten am Donnerstag einen Bericht des „Manager Magazins“, wonach sie in einem ersten Schritt bestimmte Produkte gemeinsam einkaufen wollen. Eine vollständige Fusion sei jedoch nicht geplant, teilten Aldi Nord und Süd mit.

Aber wie funktioniert der Discount-Riese eigentlich? Im Folgenden ein Überblick darüber, wem die Unternehmen gehören, wie sie organisiert sind und wo sie mit Filialen präsent sind.

Eigentümerstruktur

Aldi Nord und Aldi Süd sind jeweils im vollständigen Besitz von Familienstiftungen. Die Siepmann-Stiftung hält 100 Prozent an Aldi Süd. Haupt-Destinatäre, also die wichtigen Begünstigten, sind Familienangehörige von Beate Heister, der Tochter von Aldi-Süd-Gründer Karl Albrecht.

Das Vermögen von Aldi Nord hingegen liegt in drei Familienstiftungen: in der Markus-, Lukas- und der Jakobus-Stiftung. Begünstigte der Aldi-Nord-Stiftungen sind Mitglieder des Familienstammes von Gründer Theodor Paul Albrecht, darunter sein ältester Sohn Theo Albrecht junior, seine Frau Cäcilie Albrecht und Schwiegertochter Babette Albrecht. Wie hoch die jeweiligen Anteile sind, ist unbekannt.

Mehrere Familienstiftungen als Eigentümer sollen Aldi Nord Freiraum ermöglichen, weil das Unternehmen eben nicht direkt den Erben gehört. Entscheidungen müssen einstimmig durch die jeweiligen Vorstände getroffen werden. Aldi Nord behält so die nötige Finanzkraft für Investitionen, die Familienmitglieder werden materiell versorgt.

Unternehmensführung

Anfang der 1960er-Jahre trennten die Brüder Karl und Theo Albrecht ihre Geschäfte in Aldi Nord und Aldi Süd. Seitdem sind die jeweiligen Unternehmen in dezentralen Regionalgesellschaften organisiert. Ein Verwaltungsrat, der seinen Sitz in Essen hat, hat die operative Konzernführung von Aldi Nord inne, ein Koordinierungsrat steuert Aldi Süd aus Mühlheim an der Ruhr.

Aldi Nord und Süd betonen, freundschaftlich miteinander verbunden zu sein. In einem Ausschuss stimmen sie ihre ihre Geschäftspolitik ab. Beide Konzerne verfügen über Tochtergesellschaften, in die sie einige zentrale Aufgaben auslagern.

Aldi Nord verfügt derzeit über 32 Regionalgesellschaften in Nord-, Ost- und Westdeutschland, die jeweils von einem Geschäftsführer vertreten werden. Den Gesellschaften gehören jeweils im Durchschnitt 70 Filialen an, für die laut dem Discounter über 35.000 Mitarbeiter – darunter circa 2500 Azubis – tätig sind.

Aldi Süd ist mit 30 Gesellschaften und 1890 Filialen in West- und Süddeutschland vertreten. Der Discounter beschäftigt in Deutschland nach eigenen Angaben mehr als 43.000 Mitarbeiter.

Operationsgebiete

Ihre Operationsgebiete teilten die beiden gesellschaftsrechtlich selbstständigen Aldi-Gesellschaften sauber voneinander getrennt auf. Schon Anfang der 60er-Jahre entschieden sie, auf ihrer Deutschlandkarte den Aldi-Äquator mitten durchs Ruhrgebiet laufen zu lassen.

Auch auf dem Globus markierten sie exklusive Zonen. Aldi Nord regiert in den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Spanien, Portugal und Polen. Die Süd-Schiene des Discounters legt den Schwerpunkt auf Osteuropa, den Alpenraum und die englischsprachigen Länder wie die USA, Großbritannien und Irland. In China ist Aldi Nord mit einem Onlinehandel vertreten.

Warum Aldi billig ist Es ging ums Sattwerden Es ist eine Gretchenfrage: Wie viele Artikel biete ich meinen Kunden an? 1946 ging es um nichts mehr als ums Sattwerden. Die Aldi-Brüder schauten auf ihren Tages- und Wocheneinkauf. Erst im Laufe der Jahre kamen Non-Food-Artikel hinzu – anfangs waren sie verpönt. Zahl der Artikel Mit der Zeit pendelte man sich bei 400 Artikeln ein. Inzwischen – in Zeiten der feiner werdenden Nuancen – ist die Zahl auf 900 Artikel gewachsen. Der Stellplatz in den Filialen hat natürliche Grenzen. Zudem ist Produktpflege ein aufwändiges Geschäft. Das oberste Gebot Von Beginn an galt bei den Albrechts das Gebot der Warengleichheit: In allen Filialen sollten die Kunden dieselben Produkte finden. Schnell ging es soweit, dass sie es sogar an derselben Stelle fanden. Die Revolution Eine echte Revolution war die Einführung von Kühlware in den 70er-Jahren. Sowohl bei Aldi Nord als auch bei Aldi Süd gingen Grundsatz-Diskussionen voraus. Entgegen der Behauptungen gab es darüber aber keinen brüderlichen Zwist. Allerdings musste der vorpreschende Karl Überzeugungsarbeit leisten beim abwägenden Theo. Doch die Kühltruhe kam, erst im Kleinformat, dann immer mehr. Markenartikel? Nein, Danke! Seit Jahren macht andere Discounter wie Netto (vorher Plus) gute Geschäfte mit Markenartikeln. Aldi hat stets eine Aversion gegen sie gehabt. Auf der anderen Seite taten sich die Hersteller von Markenartikeln anfangs auch sehr schwer, bei einer Billigkette zu listen, als die Aldi galt. Aldis Problem Vereinfacht gesagt besteht Aldis größtes Problem darin, die erforderlichen Liefermengen von mehreren Anbietern zu beziehen. Bei vergleichenden Qualitätsstandards heißt es immer wieder: Bedarfsdeckung versus Preis. Gerade zu Ostern und Weihnachten ist es eine Sisyphusarbeit in Planung und Organisation, für ausreichend Waren zu sorgen und sie auf die Filialen zu verteilen. Harte Gespräche mit Lieferanten Die Preisfindung in diesem „Wettkampf“ ist das eigentliche Erfolgsrezept Aldis. Als Marktführer, ausgestattet mit dem Hebel der Mengemacht, hat man hier natürlich Vorteile. Dabei bündeln Aldi Nord und Aldi Süd ihre Einkaufsstrategie in vielen Sortimenten. Auf der anderen Seite hat Aldi auch kein Interesse, die Lieferanten so sehr zu schröpfen, dass sie in den Ruin gehen. Die große Verlockung Lieferanten unterliegen leicht der großen Verlockung, mit Aldi so zu verhandeln, dass die eigentlichen Kapazitätsgrenzen überschritten werden. Zwar kann man mit Aldi vermögend werden, aber das Risiko, sich zu sehr abhängig zu machen, ist groß. Denn Aldi streicht durchaus schnell einen Lieferanten. Fachleute raten dazu, maximal 50 Prozent seiner Produkte an Aldi zu verkaufen. Das Preisdiktat Die Wettbewerber sind dem Preisdiktat ausgesetzt. In den vergangenen Jahres war gut zu beobachten, was passiert, wenn Aldi die Preise für Alltagsprodukte wie Milch senkte: Die Konkurrenz zog innerhalb weniger Stunden nach. Preisvergleich und Preispolitik sind Tagesaufgaben. Wie preissensibel ist der Kunde Doch warum agieren die Discounter eigentlich so nah am „gerechten Preis“? Die Frage ist durchaus berechtigt, denn die Durchschnittskunde ist eigentlich sehr wenig mit den Preisen vertraut. Er stellt seinen Warenkorb den Bedürfnissen und Gepflogenheiten zusammen. Die meisten gehen nicht mit offenen Augen durch die Läden. Angebote werden auch bei Aldi sehr deutlich mit andersfarbigen Schildern gekennzeichnet, damit sie überhaupt auffallen. Umso wichtiger ist also, dauerhaft der Preisführer zu sein – und dieses Image zu pflegen.

Entwicklung zum Discounter

Vor mehr als 50 Jahren war das von Mutter Anna gegründete Familienunternehmen in Schieflage geraten, weil es den Wandel im Handel verschlafen hatte. Während andere Unternehmen die Republik mit neuen Selbstbedienungs-Supermärkten überzogen, blieben in den Tante-Emma-Läden der Albrechts die Kunden aus. Zunächst versuchte man sich in Neuss und Mülheim erfolglos an großflächigen Cash-&-Carry-Märkten, die unter dem Namen „Alio“ starteten.

Dann aber kam den Brüdern Karl und Theodor ein genialer Einfall: In den viel zu kleinen Läden schafften sie Platz, indem sie kurzerhand Fleisch- und Obsttheken ausräumten. An Stelle einer breiten Produktauswahl boten sie fortan eine karge Auswahl – dafür aber zu günstigen Preisen. Fortan strukturierten sie ihr Geschäft nach dem Discounter-Prinzip.