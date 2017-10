Druck auf kleine Pizzerien wächst

Dabei waren die Amerikaner in den vergangenen Jahrzehnten oft in Deutschland gescheitert. Schon 1980 hatte das amerikanische Unternehmen versucht, in Deutschland Fuß zu fassen – ohne Erfolg. Erst durch die Übernahme des Marktführers Joey’s Pizza 2016 nahm das Geschäft in Deutschland so richtig Fahrt auf.

Der Markt der Lieferdienste ist in Deutschland umkämpft, spätestens seit digitale Plattformen mehr und mehr den Werbeflyer im Briefkasten ausstechen. Um in dieser digitalen Konkurenz zu bestehen, schließt Branchenriese Domino's bereits neue Allianzen. Kürzlich vereinbarte das Unternehmen auch in Deutschland eine Partnerschaft mit dem Lieferdienstplattform Lieferando.de, in Belgien und den Niederlanden arbeiten die Restaurantkette und die Lieferdienst-Plattform bereits seit 2009 zusammen. „Die Zusammenarbeit mit Lieferando eröffnet uns die Möglichkeit, neue Kunden zu erreichen und unser Wachstum in Deutschland weiter voranzutreiben“, erklärt Freigang.

Lieferheld.de, Pizza.de, Foodora – alle Töchter von Delivery Hero – sind genauso wie Lieferando reine Service-Dienstleister. Die großen Plattformen dienen als Vermittler zwischen Restaurant und den Kunden. Diese haben nur noch selten Flyer im Haus und greifen auch bei einer Pizzabestellung nicht mehr so häufig zum Telefonhörer, wie noch vor einigen Jahren. Dafür bestellen sie weitaus öfter als noch vor ein paar Jahren über das Netz. Laut einer Studie der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) kochen immer weniger Menschen selbst. Und gerade die jüngeren unter uns legen besonderen Wert auf die digitale Nahrungsbeschaffung. Apps sind im Vormarsch, auch um Pizza zu bestellen. Allen voran Plattformen wie Lieferando und Lieferheld.

Die Plattformen haben die Art der Bestellung verändert. Die Kunden hingegen profitieren von einer großen Auswahl, guten Vergleichsmöglichkeiten und weniger Missverständnissen bei Sonderwünschen. Das System der Plattformen kennen sie außerdem schon von Flugsuchmaschinen oder Ferienhausvermittlern. Einige Dienste wie Foodora und Deliveroo holen die Bestellungen auch beim Restaurant ab und bringen sie den Kunden.

Die Vermittler haben aber auch den Preisdruck für die Restaurants erhöht. Für den Service bezahlen sie den Diensten eine Provision von 12 bis 30 Prozent pro Bestellung, wie es aus Unternehmenskreisen heißt. Große Ketten wie Domino's haben eine größere Verhandlungsmacht, kleine Pizzahändler dürften mehr für Vermittlung zahlen. Der Gewinn an einzelnen Bestellungen –im Schnitt liegt der bei 16 Euro pro Warenkorb – fällt darum kleiner aus als in der Vergangenheit, auch wenn der Umsatz insgesamt steigt.

Trotzdem ist es für die Restaurants kaum eine Alternative, die Partnerschaft mit den Lieferdiensten zu verweigern. „Die Lieferplattformen erzeugen eine deutlich höhere Preistransparenz, denn Nutzer können mit wenigen Klicks Preise direkt vergleichen“, sagt Nikolas Beutin, Customer Practice Leader bei der Unternehmensberatung PwC. „Zudem wird aggressiv mit Gutscheinen und Promotions agiert.“