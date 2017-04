Auf die Bestellung folgt der Anruf

Doch der russische E-Commerce-Markt hat seine Besonderheiten und Tücken: „In Russland ist Lokalisierung – also so tun, als ob man zu 100 Prozent russisch wäre, selbst wenn man es nicht ist – das Erfolgskriterium schlechthin“, rät Andreea Kremm, Leiterin der international aktiven Netex Consulting, die in Russland die Online-Autoreifenhändler Shiny-online.ru und avtoshina.ru betreut.

Das bedeutet nicht nur, dass das Portal in russischer Sprache aufgebaut sein muss. Laufe in Europa der Bestellprozess rein virtuell ab, so sei in Russland mehr Engagement nötig: „Wenn ein Russe eine Online-Bestellung aufgibt, heißt das, dass er einen telefonischen Rückruf erwartet. Er bestellt auch bei mehreren Shops gleichzeitig, so dass es ein Wettbewerb ist: Wer zuerst zurückruft, hat den Kunden.“

Auch bei der Bezahlung läuft vieles noch wie bei den alten Katalogbestellungen ab. Die Ware wird meist per Nachnahme geliefert, der Kunde zahlt erst, nachdem er seine Bestellung in der Hand hält. Online-Bezahldienste gewinnen langsam an Boden, doch dabei sind es nicht die Weltmarktführer wie Paypal, die in Moskau dominieren. Paypals Marktanteil liegt gerade einmal zwischen zehn und 15 Prozent. Yandex.Dengi ist die populärste E-Cash-Plattform in Russland: 76.000 Internet-Shops sind an das Bezahlmodell angeschlossen, pro Sekunde werden 600 Transaktionen darüber abgewickelt.

Überhaupt hat Yandex im russischen Internet die Führungsposition. Als Suchmaschine steht sie dort deutlich vor Google. Wenn ein Russe eine Fahrgelegenheit sucht, greift er nicht zu Uber, sondern zu Yandex.Taxi. Geht er shoppen, macht er das zumeist bei Yandex.Market.

Ebay und Amazon spielen in Russland keine Rolle. Alibaba aufgrund seiner niedrigen Preise und subventionierten Lieferungen hingegen schon. Die Spezialisierung auf Billigware verdeutlicht auch die Statistik: 90 Prozent der Lieferungen aus dem Ausland stammen aus China, während es aus Europa und den USA nur vier beziehungsweise zwei Prozent sind. Im Warenwert entfallen auf China hingegen nur 52 Prozent. Europa kommt auf 23 Prozent, die USA auf zwölf Prozent. Für Alibaba ist Russland heute schon der drittwichtigste Markt. Mit seinem aggressiven Marketing will der chinesische Retail-Riese schnell weiter wachsen und wird, wie einige Marktbeobachter befürchten, auch russische Online-Anbieter in Bedrängnis bringen.