„Das ist kein Start-up, das in den ersten Jahren nur Verluste einfährt“

Gründer Mütherich hat eine breite Zielgruppe im Blick. Zum einen sind das Kunden, denen die Suche nach dem idealen Weihnachtsbaum zu zeitaufwändig und der Transport zu mühselig ist. Zum Beispiel Senioren, die aus Altersgründen nicht mehr schwer tragen können. So erzählt der Jungunternehmer von einer älteren Dame, die sich bei ihm überaus gerührt bedankt hat, dass sie dank seines Start-ups zu Heiligabend nun endlich wieder einen Weihnachtsbaum im Wohnzimmer stehen hat. Zum anderen setzt der Sauerländer auf Geschäftskunden, die etwa Mitarbeitern oder eigenen Kunden ein Weihnachtsgeschenk in Nadelgewand machen wollen – entweder als Gutschein oder als Freihaus-Lieferung zum Wunschtermin. „Das ist eben etwas anderes als eine langweilige Karten oder ein Standardgeschenk“, erklärt Mütherich.

Mit diesem Geschäftsmodell besetzt der 29-Jährige eine Nische. Verkaufte er im ersten Jahr noch nicht einmal 100 Bäume, waren es 2015 schon 500. In dieser Saison könnte er nach eigener Aussage die Marke von 2.000 knacken. Im Branchenvergleich steht er damit gut da. Deutschlands größter Anbieter „Weihnachtsbaumversand.de“ schafft es im Schnitt auf 4.000 Stück.

Gegenüber den Konkurrenten hat Mütherich einen großen Vorteil: Da der Gründer nach Bedarf in verhältnismäßig kleiner Stückzahl Tannen bei seinen Eltern ordern kann, spart er Lagerkosten. Frisch geschlagen liefern sie ihm die Bäume vor die Haustür. „Alles Ware erster Güte. Bei uns kommt alles aus einer Hand“, wirbt der Gründer für das Familienunternehmen.

In der Scheune der Eltern lagert er die Bäume zwischen. Am Türrahmen finden sich unterschiedliche Markierungen, um die Tannen der Größe nach zu ordnen. Das Ratschen von Paketband ist zu hören. Unternehmer Stephan Mütherich, Geschäftspartner Michael Risse und ihre Ehefrauen falten Kartons zusammen, um die Bäume für den Versand per Post zu verpacken. Größer ist das Team nicht. Reichte vor Kurzem noch ein Sprinter für den Transport, muss am nächsten Tag ein Zwölftonner anrücken, um gut 200 Pakete abzuholen.

Offenbar kommt das Konzept bei den Kunden gut an. Als das Verbraucherportal „vergleich.org“ 2016 im Netz bestellte Weihnachtsbäume testete, belegte das Weihnachtsbaumland von Stephan Mütherich mit der Note 1,3 den ersten Platz. Bei Ebay haben die Sauerländer 100 Prozent positive Bewertungen. Auch bei Amazon sind die Rückmeldungen fast alle positiv. Zwei Kunden monierten den unregelmäßigen Baumwuchs und die Tatsache, dass der Umtausch ausgeschlossen ist.

Da Mütherich fast nur variable Kosten hat, verdient er schon an der ersten verkauften Tanne. 38 Euro zuzüglich sechs Euro Versand kostet ein Baum zwischen 1,50 Meter und 1,70 Meter. „Unser Geschäft war schon im ersten Jahr profitabel. Das ist kein Start-up, das in den ersten Jahren nur Verluste einfährt.“

Dennoch ist der Weihnachtsbaum-Versand für den 29 Jahre alten Angestellten in der Textilbranche nur ein Zubrot, für den er einen Teil seines Jahresurlaubs opfert und mehrere Wochen Stress auf sich nimmt. Davon leben werde er eigenen Aussagen zufolge wohl nie. Doch mit seinem Start-up will er weiter expandieren. So träumt Mütherich von einem virtuellem Rundgang durch die Baumschule der Eltern, bei dem sich die Kunden ihre Tanne selber aussuchen können. Damit der Familienhaussegen zu den Festtagen nicht doch wegen der Wahl des Weihnachtsbaumes schiefhängt.