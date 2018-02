E-Commerce Ebay-Chef sieht noch viel Wachstumspotenzial im Online-Handel

Der US-Konzern Ebay sieht noch großes Potenzial im Onlinehandel – besonders auf dem deutschen Markt und in Schwellenländern. Denn dort würden die Menschen noch häufig in Geschäften einkaufen gehen.

Der US-Konzern sieht noch Wachstumspotenzial vor allem auf dem deutschen Markt. (Foto: Reuters) Ebay

BerlinDer US-Konzern Ebay sieht im Onlinehandel weltweit noch ein großes Potenzial. Der globale Einzelhandel habe ein Volumen von 20 Billionen Dollar im Jahr, wovon etwas mehr als eine Billion auf den E-Commerce entfalle, sagte Konzernchef Devin Wenig der “„Welt am Sonntag“ laut Vorabmeldung. Zwar würden Menschen auch weiter in Geschäften einkaufen. „Aber in einem Markt wie dem deutschen, wo der Anteil des Onlinehandels bei etwas mehr als zehn Prozent liegt, gibt es noch viel Potenzial – ähnlich in den USA.“ In Schwellenländern sei das Potenzial noch größer.

Zugleich bekräftigte der Manager, dass Ebay-Kunden auch künftig mit dem Dienstleister Paypal bezahlen können. Man wolle aber den Zahlungsverkehr selbst verwalten und setze auf den niederländischen Dienstleister Adyen.

Ebay hatte in dieser Woche angekündigt, Zahlungen in Zukunft vor allem über Adyen statt über die frühere Tochtergesellschaft Paypal abzuwickeln. Analysten zufolge wird Ebay auf diese Weise besser mit Amazon mithalten können.