Stephan Mütherich Der Sauerländer hat ein Start-up für den Versand von Weihnachtsbäumen gegründet. (Foto: PR)

EsloheStephan Mütherich steht vor einem Stall in Eslohe im Sauerland. Wo früher Kühe untergestellt waren, reihen sich heute Dutzende von Paketen aneinander. Auf einem nahegelegenen Feld wachsen Nordmanntannen in die Höhe. Der 29-Jährige ist Besitzer einer Baumschule und betreibt einen Onlinehandel für Weihnachtsbäume. Ein gut laufendes Saisongeschäft kurz vor den Festtagen.

Auf den Aufklebern der Kartons prangen die Adressen der Kunden. Die Empfänger wohnen in ganz Deutschland. Die eine oder andere Sendung soll ins Ausland gehen – nach Österreich, Holland, Spanien, Frankreich und Irland. Eine Anfrage aus Südafrika musste der Jungunternehmer ablehnen. Auf dem Transport in einem Schiffscontainer hätte die Tanne zu viele Nadeln lassen müssen.

Seit drei Jahren betreibt der Sauerländer Mütherich „Weihnachtsbaumland.de“ im Netz. In minutiöser Kleinarbeit fotografiert er jede Pflanze und lädt das Bild im Internet hoch. Erst in den vergangenen zwei bis drei Jahren habe sich um das Geschäftsmodell ein regelrechter Markt etabliert. Martin Rometsch vom Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger (Bvwe) bestätigt das: „Es werden immer mehr Start-ups gegründet, die mit dem Anbau teilweise gar nichts mehr zutun haben.“

Anders im Fall des Sauerländer Händlers Mütherich. Auf insgesamt 200 Hektar Fläche züchten seine Eltern Weihnachtsbäume und zählen damit zu den größten Produzenten in Deutschland. Schon als Kind packte Stephan Mütherich mit an – und hörte sich das Wehklagen der Kunden an. Sie störte vor allem der Dreck, den die großen Nadelbäume im Kofferraum des Autos hinterlassen. So reifte die Geschäftsidee heran. Würde er einen Onlinehandel für Weihnachtsbäume betreiben, wären genau das meine Kunden, dachte der Industriekaufmann und Betriebswirt damals.

Ein paar Jahre später gründete Mütherich dann sein eigenes Start-up – neben seinem eigentlichen Job als Spezialist für Onlinehandel in einem Textilunternehmen. Allein die Namenswahl ist ein Beweis für Lokalpatriotismus: „Weihnachtsbaumland, weil das Sauerland das Land der Weihnachtsbäume ist“, erklärt der Unternehmer. „Hier gibt es sie gefühlt an jeder Ecke, an jedem Bauernhof.“

Tatsächlich pflegen die Deutschen eine innige Beziehung zu ihren Weihnachtsbäumen. Nirgendwo sonst ist dieser Brauchtum derart ausgeprägt. „Pro-Kopf bezogen ist der deutsche Markt der größte in der Welt“, sagt Verbandsmann Rometsch. Rund 25 Millionen Tannen, Fichten, Kiefern und Douglasien zieren hierzulande die Wohnzimmer.

Davon werden dem Statistischen Bundesamt zufolge lediglich 2,5 Millionen Bäume importiert, im Gegenzug gut 700.000 ins Ausland verkauft. Insgesamt beläuft sich der Umsatz der gesamten Branche auf rund 700 Millionen Euro.

Nichtsdestoweniger zögert die Mehrheit der Deutschen noch, Weihnachtsbäume im Internet zu ordern. Den Anteil an im Netz bestellten Tannen am Gesamtgeschäft schätzt Lobbyist Rometsch gerade einmal auf einen Promillewert. Seine Begründung: „Der Kauf von einem Weihnachtsbaum ist ein Event. Entweder dann, wenn man ihn selber schlägt, oder am Stand selbst Destilliertes oder Gebranntes verköstigt.“