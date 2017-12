 Easyjet: Europachef fordert Investitionen in Berlins Flughäfen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Thomas Haagensen Der Europachef möchte Tegel zu einem Drehkreuz für Easyjet machen. (Foto: dpa)

BerlinDer Easyjet-Europachef Thomas Haagensen fordert einem Zeitungsbericht zufolge Investitionen in die Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld. Nicht an allen Airports sei die Infrastruktur so ideal, wie es sich Easyjet wünsche, sagte Haagensen der „Berliner Morgenpost“. Der Billigflieger sei bereits mit der Flughafengesellschaft über mögliche Investitionen im Gespräch.

Easyjet übernimmt im Januar den Platz der insolventen Air Berlin in Tegel. Bis zu 25 Flugzeuge würden dort stationiert, hieß es weiter. Tegel könne ein Drehkreuz für Easyjet werden, sagte Haagensen. Das Netzwerk der Fluggesellschaft sei für Gesellschaften interessant, die Langstreckenflüge anböten. Es gebe viele Anfragen von anderen Airlines, welche Easyjet-Flüge als Zubringer nutzen wollten.