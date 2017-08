 Eier-Skandal: Fipronil-Befall in Südkorea festgestellt

Eier-Skandal in Südkorea Die belasteten Eier wurden am Montag in der Nähe von Seoul entdeckt. (Foto: dpa)

SeoulIn einem Eierbetrieb in Südkorea sind Eier mit Fipronil-Befall gefunden worden. Wie das südkoreanische Landwirtschaftsministerium am Dienstag mitteilte, wurden die Eier bereits am Montag in einem Betrieb in einer Vorstadt von Seoul gefunden.

Eierbetrieben wurde von der Regierung die weitere Produktion untersagt, bis die laufenden Untersuchungen abgeschlossen sind. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Yonhap stoppten die drei führenden Discounter des Landes den Verkauf von Eiern.