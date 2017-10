Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Lyft - vom Underdog zum Favoriten

Die anhaltend hohen Verluste zwingen beide Konkurrenten, für einen kontinuierlichen Strom von Finanzmitteln zu sorgen. Die jüngste Kapitalspritze hievt die Bewertung von Lyft auf über elf Milliarden Dollar, nachdem im April 500 Millionen Dollar zu einer Bewertung von 7,5 Milliarden Dollar aufgenommen wurden. Das ist eine respektable Wertsteigerung von 3,5 Milliarden Dollar in nur knapp sechs Monaten. Der Vergleich mit Uber und dessen 70-Milliarden-Dollar-Bewertung fällt immer noch klar gegen Lyft aus, aber der ewige Underdog holt auf. Mit einer frischen Milliarde im Rücken ist es leichter, eine Bresche in die Marktdominanz des Konkurrenten zu schlagen und in weitere US-Städte und international zu expandieren.

Eine Reihe von Skandalen, Gerichtsprozessen und Misserfolgen plagt dagegen Uber, bei dem zuletzt der Aufsichtsrat Mitgründer und CEO Travis Kalanick an die Luft gesetzt hat. Der zettelt im Aufsichtsgremium nun einen Machtkampf an, um die Kontrolle zurückzubekommen. Risikokapitalgeber der ersten Stunde haben Uber und Kalanick bereits verklagt. All das und eine potenzielle Milliardenstrafe wegen Datendiebstahl und Patentmissbrauch im Waymo-Prozess hängen wie ein Damoklesschwert über dem Unternehmen.

Als Teil der Alphabet-Vereinbarung wird mit David Lawee ein Vertreter des CapitalG growth equity fund in den Kontrollrat von Lyft einziehen. „Fahrtvermittlung ist immer noch im Anfangsstadium und wir freuen uns schon auf ein weiteres rasantes Wachstum von Lyft“, so Lawee in einer Mitteilung. Die Chancen stehen nicht schlecht.