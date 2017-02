 Einreisedekret von Donald Trump: US-Flugbuchungen von Europäern brechen ein

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Donald Trump Das vom US-Präsidenten verhängte Einreiseverbot hat offenbar auch Auswirkungen auf den Tourismus. (Foto: AFP)

FrankfurtEuropäer machen nach den von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreisebeschränkungen einen Bogen um die USA. Trump hatte Ende Januar den Bürgern einiger muslimischer Staaten die Reise nach Amerika verboten. In der Woche nach seiner Anordnung, also vom 28. Januar bis 4. Februar, sei die Zahl der Flugbuchungen aus Westeuropa nach Amerika um 14 Prozent eingebrochen, erklärte die Analysefirma Forwardkeys, die täglich Millionen von Reisedaten auswertet. Die Flugreservierungen aus den sieben betroffenen Ländern brachen sogar um 80 Prozent ein. Die Daten seien aber mit Vorsicht zu bewerten, da sie nur einen Schnappschuss aus einer Woche darstellten, sagte Forwardkeys-Chef Olivier Jager. Mittlerweile ist das Einreiseverbot nach einem Richterbeschluss ausgesetzt.

Nach Aussagen von deutschen Tourismusunternehmen und Fluggesellschaften hat der US-Einreisestreit die Geschäfte bislang nicht belastet. Der Bann habe sich nur kurzfristig auf die Buchungen Richtung USA ausgewirkt, sagte ein Lufthansa-Sprecher. Der Rückgang sei weit kleiner ausgefallen als von Forwardkeys beschrieben. „Viele der betroffenen Gäste wurden von uns auf einen späteren Zeitpunkt umgebucht und sind uns somit als Gäste nicht verloren gegangen.“ Und nach Aussetzung des Verbots seien so viele Flüge gebucht worden, dass die Ausfälle überkompensiert worden seien, sagte der Sprecher.

Rivale Air Berlin sprach von einer stabilen Buchungslage. Die zweitgrößte deutsche Fluglinie fliegt vor allem von Düsseldorf und Berlin aus in die Vereinigten Staaten.

Auch bei TUI Deutschland gibt es keine Buchungsdelle. „Ganz im Gegenteil, die USA setzen die exzellente Entwicklung der Vorjahre vor“, sagte ein Sprecher. Die Zahl der Reisenden steige stetig und habe jüngst bei 100.000 im Jahr gelegen. Beliebt seien Rund- und Pauschalreisen. Weitere große Anbieter sind DER Tour und FTI. Nach Angaben der amerikanischen Reiseorganisation Visit USA zog es 2015 knapp 2,3 Millionen Bundesbürger in die USA – ein Rekord.

Trump hat den Einreisestopp damit begründet, so sollten die USA vor Anschlägen bewahrt werden. Sein Dekret löste im In- und Ausland Protest aus. Kritiker halten die Anordnung für sinnlos und diskriminierend. Fast 100 Firmen, darunter Apple und Google, sprachen sich in einer gemeinsamen Stellungnahme gegen das Verbot aus und bezeichneten es als geschäftsschädigend. Zehn ehemalige Spitzendiplomaten und Sicherheitspolitiker, darunter die Ex-Außenminister John Kerry und Madeleine Albright, erklärten, der Einreisestopp diene nicht der Stärkung der nationalen Sicherheit.