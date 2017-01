Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Alibaba Der Onlinekonzern ist bereits mit knapp 28 Prozent an Intime Retail beteiligt. (Foto: AFP)

HongkongDer chinesische Internet-Händler Alibaba und der Investor Shen Guo Jun wollen den Einzelhändler Intime Retail komplett übernehmen. Dafür wollen die beiden Partner nach eigenen Angaben vom Dienstag 2,55 Milliarden Dollar investieren.

In einem nächsten Schritt solle Intime von der Börse in Hongkong genommen werden. Alibaba ist bereits mit knapp 28 Prozent an dem Einzelhändler beteiligt. Shen, der Intime einst gegründet hat, hält gut neun Prozent. Der Kaufpreis entspricht einem Aufschlag auf den Börsenwert von 42 Prozent.

Intime betreibt 29 Warenhäuser und 17 Einkaufspassagen in China. Alibaba war 2014 bei Intime mit 692 Millionen Dollar eingestiegen. Intime hatte im ersten Halbjahr 2016 einen Gewinneinbruch um 21 Prozent erlitten.