5. Neue Outlet-Stores kommen in die Innenstädte

Auch wenn die Deutschen beim Lebensmitteleinkauf nicht mehr so aufs Geld achten: In der Modebranche sind günstige Preise offenbar immer noch ein gutes Verkaufsargument. Das zeigt der Siegeszug von H&M, Zara, Primark und Co. Im kommenden Jahr will ein neuer Spieler von der Lust der Bundesbürger am Sparen profitieren. Der kanadische Kaufhof-Eigentümer HBC wird die ersten Filialen seines Edel-Outlets „Saks off 5th“ in Deutschland eröffnen. Aber auch andere Billiganbieter wie Primark oder TK Maxx wollen weiter expandieren, wie in der Branche zu hören ist.

6. Bekannte Namen verschwinden

Auch der Ausleseprozess im Handel geht weiter. Dabei schützen auch Tradition und ein bekannter Name nicht vor dem Niedergang. Das erlebt zurzeit die Supermarktkette Kaiser's Tengelmann. Deren Firmenlogos werden voraussichtlich 2017 aus dem deutschen Straßenbild verschwinden. Und Kaiser's Tengelmann dürfte kein Einzelfall bleiben, prognostiziert die Unternehmensberatung KPMG in ihrer aktuellen Handelsstudie. „Handelsunternehmen mit einer langen Tradition, die es in den letzten Jahren versäumt haben, sich an dem veränderten Wettbewerbsumfeld auszurichten, werden vom Markt verschwinden“, warnt sie. Als besonders gefährdet gilt der Modehandel.

7. Viele Geschäfte werden kleiner

Lange galt im Einzelhandel die Devise „Big is beautiful“. Ob Buchladen, Baumarkt oder Elektrohandel - die Geschäfte konnten gar nicht groß genug sein. Doch der Siegeszug des Online-Handels hat auch hier ein Umdenken bewirkt. Zuerst im Buchhandel, aber inzwischen auch in anderen Branchen. So experimentieren inzwischen etwa die Elektronikketten Media Markt und Saturn, aber auch die Baumarktkette Hornbach mit Läden im Miniformat. Zum Teil ist es eine Antwort auf die sinkenden Flächenumsätze infolge des Online-Booms. Doch spricht aus Sicht des Handelsexperten Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein noch ein weiteres Argument für die Mini-Läden: Dank des Internets sei es heute möglich, „Tablets oder Online-Terminals als Verlängerung des Ladenregals zu nutzen und damit auf auch auf kleiner Fläche eine große Produktauswahl anzubieten“.

8. Trotz des Online-Booms: Die Einkaufsstraßen haben Zukunft

Der Siegeszug des Online-Handels gilt als die größte Umwälzung im deutschen Einzelhandel seit der Einführung der Selbstbedienung vor rund 80 Jahren. Nach einer Prognose des HDE könnte der Online-Anteil am deutschen Einzelhandel sich bis 2020 noch einmal von heute etwa 10 Prozent auf bis zu 20 Prozent verdoppeln. Dennoch: Das Ende der Einkaufsstraßen und Shopping-Center ist vorläufig nicht in Sicht. Immerhin drei Viertel der Bundesbürger betonten bei einer aktuellen Umfrage, für sie sei es auch in Zukunft wichtig, persönlich im Laden einkaufen zu können. Nur etwa jeder Zwanzigste empfand die klassischen Geschäfte als überflüssig.