Ein neuer Weltmarktführer entsteht

Schon vor der Fusion waren die beiden Unternehmen die Riesen der Branche. Luxottica ist der weltgrößte Brillenhersteller, bekannt durch die Marke Ray-Ban, und produziert unter anderem Gestelle für Luxusmarken wie Armani, Chanel oder Prada. Essilor ist die Nummer eins bei Brillengläsern, spezialisiert auf selbsttönende Gläser.

Der europäische Deal, der die lange Liste der französisch-italienischen Fusionen ergänzt, bringt somit zwei Unternehmen zusammen, die sich bestens ergänzen. „Der Deal ist für beide Seiten exzellent“, sagt Luca Solca, Analyst bei Exane BNP Paribas. Er weist zudem darauf hin, dass die Fusion zugleich die Nachfolge-Probleme von Luxottica regelt. Auch wenn del Vecchio zunächst den Chefposten einnehme, könne der bisherige Essilor-Chef Sagnières jederzeit übernehmen.

Ganz überraschend kommt der Zusammenschluss allerdings nicht, denn schon vor einigen Jahren hatten die Spezialisten Fusionsgespräche aufgenommen, die aber im Sand verliefen. Für Luxottica, so hieß es, sei das damalige Angebot von Essilor nicht attraktiv genug gewesen. Kennen tun sich die beiden Unternehmen bereits gut, weil Essilor bereits der Hauptlieferant von Brillengläsern für Luxottica ist.

Aber es heißt, der 81-jährige Mailänder Del Vecchio sei noch nicht bereit gewesen, Macht in dem 1961 von ihm gegründeten Unternehmen abzugeben. Es habe sich aber als zunehmend schwierig herausgestellt, einen Nachfolger zu finden, spekuliert die französische Tageszeitung „Le Monde“. Sie bezeichnet den jetzigen Deal als „Big Bang“ der Branche, der auch andere Hersteller inspirieren könnte.

Während es bei Luxottica Nachfolgeprobleme gab, kämpfte Essilor damit, dass es in den USA nicht so gut lief. Das dürfte sich aber in absehbarer Zeit ändern. Vor einigen Tagen hat die US-Bank JP Morgan betont, im zweiten Quartal sei mit einer Verbesserung zu rechnen, auch wenn die europäische Medizintechnikbranche im Jahr 2017 erstmal schleppend vorankommen dürfte. Der Brillenglashersteller sollte aber von einem weiter aufwertenden US-Dollar profitieren.

Zudem wächst der internationale Brillenmarkt stark und wird auf ungefähr 121 Milliarden Dollar geschätzt. Das Wachstum beruht vor allem auf der Tatsache, dass die Bevölkerung immer älter wird und die Menschen ihre Sehprobleme zunehmend pflegen. Insbesondere Regionen wie Asien, Afrika und Lateinamerika dürften in Zukunft zahlreiche neue Kunden bringen.