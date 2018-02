Eurofighter Staatsanwaltschaft verhängt Bußgeld gegen Airbus

Über 80 Millionen Euro Strafe muss Airbus nun zahlen. Die Strafanwaltschaft war dem Verdacht auf Bestechungszahlungen nachgegangen.

Der Eurofighter-Auftrag aus Österreich ist Airbus teuer zu stehen gekommen. (Foto: dpa) Kampfjets

BerlinAirbus ist im Zusammenhang mit einem milliardenschweren Eurofighter-Auftrag Österreichs ein Bußgeld von 81,25 Millionen Euro aufgebrummt worden. Die Staatsanwaltschaft München I teilte am Freitag mit, es hätten sich zwar keine Nachweise für Bestechungszahlungen ergeben. Das Unternehmen habe aber versäumt, mit geeigneten Kontrollen bestimmte „Geldflüsse für unklare Zwecke“ zu unterbinden. Airbus habe das Bußgeld akzeptiert. Der Flugzeugbauer erklärte, die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Eurofighter-Verkauf an Österreich seien beendet. In dem Bußgeldbescheid sei auch die Kooperationsbereitschaft des Unternehmens anerkannt worden.

Bei den Ermittlungen ging es um ein System schwarzer Kassen. Der Airbus-Vorgänger EADS hatte 2003 einen Auftrag der österreichischen Regierung zur Lieferung des Kampfflugzeugs erhalten und sich im Gegenzug verpflichtet, in der Alpenrepublik zu investieren.