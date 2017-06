 Europäischer Gerichtshof: Brüssel scheitert im Streit um Deutsche Bahn

image

Strom für Privatkunden: Die Bahn wird zum Energieversorger

Die Deutsche Bahn möchte in Zukunft auch Strom an Privatkunden verkaufen. Der Staatskonzern peilt bis zum Jahresende eine „fünfstellige Kundenzahl“ an. Die Bahn-Tochter DB Energie beliefert bereits Geschäftskunden. mehr…