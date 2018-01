Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Platz 10 bis 1

10. Air Arabia (VAE)

Air Arabia (Foto: Wikipedia)

Eine weitere arabische Fluggesellschaft unter den Top 20 ist Air Arabia. Als erster arabischer Billigflieger 2003 gegründet, hat sie sich mittlerweile in der Luftfahrtbranche etabliert. In Deutschland bietet sie Flüge nach Marokko von den Flughäfen Köln/Bonn und Frankfurt an.

9. Jetstar Airways (Australien)

Billig, aber sicher – das bietet Jetstar Airways. Die australische Airline fliegt vor allem innerhalb des Landes und zu Urlaubszielen in Asien. Jetstar ist eine Tochtergesellschaft der ebenfalls australischen Quantas.

8. Spirit Airlines (USA)

Spirit Airlines (Foto: AP)

Der US-amerikanische Billigflieger ist bei uns kaum bekannt. Von seiner Basis in Florida fliegt Spirit aber bis nach Mittelamerika und in die Karibik. Die Preispolitik der Airline ist um einiges aggressiver als bei den europäischen Konkurrenten: Sogar das Handgepäck müssen Passagiere bezahlen.

7. Etihad Airways (VAE)

Etihad Airways (Foto: AP)

Die erst 2003 gegründete arabische Airline gehört mittlerweile zu den größten der Welt und fliegt alle Kontinente an. Etihad setzte in der Vergangenheit auf Wachstum und beteiligte sich an verschiedenen Fluglinien – darunter auch Air Berlin. Mit dem Stopp der finanziellen Unterstützung im August 2017 leitet die Airline die Insolvenz der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft ein.

Von Finnland in die Welt – Finnair bietet Passagieren sowohl Verbindungen innerhalb Europas als auch nach Asien und in die USA an. Die finnische Fluggesellschaft gehörte auch zu den Erstkunden des neuen Langstreckenfliegers A350-900 von Airbus. Seit 2015 werden 19 Flugzeuge dieses Modells eingesetzt.

In den Schlagzeilen war die britische Airline zuletzt durch die Übernahme eines Teils der ehemaligen Strecken von Air Berlin. Ab Januar 2018 fliegt Easyjet mit 25 Airbus A320 von Berlin-Tegel und baut damit seine Präsenz in Deutschland weiter aus.

4. KLM - Royal Dutch Airlines (Niederlande)

KLM - Royal Dutch Airlines (Foto: AFP)

Königlich in der Sicherheit ist auch die Koninklijke Luchtvaart Maatschappij – kurz KLM. 1920 gegründet, ist sie heute eine der ältesten noch existierenden Fluggesellschaften. Vor mehr als einem Jahrzehnt fusionierte sie mit Air France.

3. Virgin Atlantic Airways (Großbritannien)

Die britische Fluggesellschaft fliegt seit ihrer Gründung 1984 unfallfrei. Passagiere können von London aus nach New York, Dubai oder in die Karibik jetten. Die Flotte der Airline umfasst mittlerweile 39 eigene Flugzeuge.

2. Norwegian Air Shuttle (Norwegen)

Skandinavische Zuverlässigkeit: Als beste europäische Airline setzt sich Norwegian Air Shuttle auf Platz zwei des Rankings. Neben innereuropäischen Strecken bietet die Airline auch Flüge in die USA an. Tödliche Unfälle oder Flugzeugabstürze gab es bisher keine in der Geschichte der Airline.

1. Emirates (VAE)

Ganz oben auf dem Treppchen steht Emirates. Bekannt ist die Fluggesellschaft vom Golf durch die größte Flotte des Airbus A380. Mehr als 100 Modelle des Flugzeugtyps fliegen für die Airline um die Welt.