 Eurowings, Ryanair, Easyjet: Der Siegeszug der Billig-Airlines geht weiter

Europas Luftverkehr wächst nur noch im Billigsegment. Der Wettbewerb ist intensiv, so dass sich die Passagiere über sinkende Preise freuen können. Auch die viel bestreikte Lufthansa mischt kräftig mit.

Köln/FrankfurtDie Billigstrategie von Lufthansa-Chef Carsten Spohr sorgt für mächtig Ärger bei den Mitarbeitern - Streiks von Piloten und Flugbegleitern sind die Folge. Für Schnäppchen-Jäger unter den Flugreisenden sind die Zeiten dagegen so gut wie schon lange nicht mehr. Nach einer Studie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) gibt es in Deutschland so viele Billigflugverbindungen wie nie zuvor - nicht zuletzt durch die Verschiebung von Strecken der Lufthansa zur Tochter Germanwings.

Die Zahl der Billigflugstrecken in und ab Deutschland stieg demnach im Sommer auf den Rekord von 754 Verbindungen. Zugleich sorgt der wachsende Wettbewerb der Günstigflieger auf beliebten Strecken für sinkende Preise, wie aus dem DLR-Low-Cost-Monitor hervorgeht.

Mit diesen Extras verdienen die Airlines gutes Geld Lufthansa Im Jahr 2014 hat die Lufthansa ihre Einnahmen aus dem Vielfliegerprogramm Miles & More mehr als verdoppelt. 90 Millionen Dollar an Einnahmen standen zu Buche. Quelle: The Car Trawler Yearbook of Ancillary Revenue Air Asia Air Asia bietet seinen Passagieren Wlan für weniger als drei Dollar während des Flugs an, dass für Chatprogramme wie WhatsApp benutzt werden kann. Jetblue Jetblue will bald neue Paketangebote vorstellen. Besonders günstig sind dabei Handgepäck-Flüge. So sollen jährlich bis zu 200 Millionen Dollar mehr eingenommen werden. Ryanair Billigflieger Ryanair geht davon aus, dass 25 Prozent seiner Kunden Geschäftsreisende sind. So buchen bis zu 9000 Kunden pro Tag das teurere Business-Plus-Paket. Spirit Spirit erzielte durch den Verkauf von zugeteilten Sitzplätzen Einnahmen von 76,2 Millionen Dollar, das entspricht im Durchschnitt 5,30 Dollar pro Passagier. Allegiant Im vergangenen Jahr steigerte der US-Billigflieger Allegiant seine Einnahmen durch den Verkauf von Dritt-Dienstleistungen (Hotelzimmer, Mietwagen, Hotel Shuttle Service) um 30,1 Prozent. Volaris Die mexikanische Billig-Airline Volaris erzielte mehr als 3,5 Millionen Euro durch Mitgliedschaften in seinem „V-Club“. Dieser bietet den Mitgliedern günstigere Flugtarife. Tigerair Wer schon mal am Flughafen in Singapur gestrandet ist, wird hierfür sicher Verwendung finden: Tigerair bietet mi seinem „Tigerconnect“-Programm für 18 Dollar eine Sightseeing-Tour durch die Stadt an für Kunden, die länger als acht Stunden auf ihren Anschlussflug warten müssen. American und US Airways Die US-Fluglinien setzten im Jahr 2014 287 Milliarden Flugmeilen für Vielflieger ab, 61 Prozent davon wurden an Mitglieder des entsprechenden Programms verkauft. Virgin Australia Virgin Australia verkaufte sein Vielflieger-Programm für 295 Millionen Dollar.

Vor allem der europäische Billig-Primus Ryanair geht einmal mehr in die Offensive. „Diese Gesellschaft bietet in letzter Zeit verstärkt Flüge von größeren Flughäfen an“, sagt Peter Berster vom DLR-Institut für Flughafenwesen und Luftverkehr. So wurde inzwischen beispielsweise Stuttgart in den Flugplan der Iren aufgenommen. Aus Lübeck zog sich Ryanair zurück und bietet stattdessen Flüge vom Hamburger Airport an. In ihrem Expansionsdrang kommt Ryanair unter anderem mit innerdeutschen Verbindungen zwischen Köln und Berlin der Germanwings und der angeschlagenen Air Berlin in die Quere.

Aber auch andere Günstiganbieter bauen ihr Angebot aus wie Flybe, Easyjet und Norwegian in Düsseldorf und Hamburg, so die DLR-Studie. Flugreisende freuen sich über mehr Angebote und sinkende Preise. Ein einfacher Flug der Billiganbieter einschließlich Steuern und Gebühren kostet im Herbst laut DLR im Schnitt zwischen 45 und 115 Euro - je nach Vorausbuchungszeitraum. Vor einem Jahr waren es noch zwischen 70 und 140 Euro. Der Wettbewerb in Verbindung mit den aktuell niedrigen Kerosinpreisen führe zu deutlichen Preisrückgängen.

Mit diesen Billigfliegern kommen Sie pünktlich Platz 10 – Air Asia (Malaysia) 1 von 10 Air Asia beförderte im vergangenen Jahr mehr als 28 Millionen Menschen. Die Experten von Flightstats haben insgesamt 157.775 Flüge ausgewertet. Demnach waren 78,08 Prozent der Flüge pünktlich. Die Airline geriet zuletzt in die Schlagzeilen, weil ein Airbus am 28. Dezember auf dem Weg von Surabaya in Indonesien nach Singapur aus bislang ungeklärten Gründen in die Javasee gestürzt war. Alle 162 Menschen an Bord kamen ums Leben. Platz 9 – Jetstar (Australien) 2 von 10 Jetstar brachte seine Kunden in 82,25 Prozent der Fälle pünktlich ans Ziel. Die australische Billigfluggesellschaft verzeichnete 2014 insgesamt 115.009 Flüge und beförderte mehr als 21 Millionen Menschen. Platz 8 – Virgin America (USA) 3 von 10 Die US-amerikanische Fluggesellschaft mit Sitz in Burlingame (Kalifornien) landet auf dem achten Platz. 82,42 Prozent der insgesamt 58.784 Flüge im Jahr 2014 waren nach Berechnungen von Flightstats pünktlich. Die Airline transportierte im vergangenen Jahr mehr als acht Millionen Menschen. Platz 7 – Indigo (Indien) 4 von 10 Die Mehrzahl der Flüge von Indigo sind indische Inlandsflüge – davon gibt es allerdings jede Menge. Insgesamt wertete Flightstats 183.515 Flüge der Billig-Airline aus, 83,31 Prozent der Flieger landeten pünktlich. Indigo beförderte 2014 rund 33 Millionen Passagiere. Platz 6 – Norwegian Air (Norwegen) 5 von 10 84,96 Prozent der Flüge von Norwegian Air waren 2014 pünktlich am Ziel. Die norwegische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Bærum-Fornebu nahe der Hauptstadt Oslo verzeichnete 172.277 Flüge und beförderte mehr als 31 Millionen Menschen. Zu den Reisezielen in Deutschland gehören Berlin, München, Hamburg und Köln-Bonn. Platz 5 – Easyjet (Großbritannien) 6 von 10 Einen guten fünften Platz im Pünktlichkeitsranking belegt Easyjet, das seine mehr als 72 Millionen Passagiere in 85,12 Prozent der Fälle pünktlich ans Ziel bringt. Easyjet ist nach Ryanair die zweitgrößte Billigfluggesellschaft Europas und fliegt in Deutschland unter anderem von Düsseldorf, Köln-Bonn, Hamburg und Berlin. 2014 hob die Airline insgesamt 443.898 Mal ab. Platz 4 – Niki (Österreich) 7 von 10 Daumen hoch von Gründer Niki Lauda, ehemaliger Formel-1-Fahrer: Niki mit Sitz in Wien transportierte in 24.426 Flügen rund 3,8 Millionen Menschen – oft pünktlich. 86,22 Prozent der Flüge der heutigen Air-Berlin-Tochter landeten planmäßig.

Die Antwort der Lufthansa auf diese Entwicklung: Kosten senken und das Billigsegment ausbauen. Wer in Europa beim Wachstum der Branche dabei sein wolle, müsse zwangsläufig auf die Punkt-zu-Punkt-Verkehre setzen, hat Lufthansa-Chef Carsten Spohr noch am Mittwoch in Frankfurt bekräftigt. Mit mittlerweile 300 Zielen im Sommerflugplan habe Germanwings ihre Spitzenstellung im deutschen Low-Cost-Verkehr ausgebaut, bescheinigt die DLR.

Der Lufthansa-Konzern will seine insgesamt führende Position in Deutschland nicht nur halten, sondern ausbauen. Die durchaus erfolgreiche Marke Germanwings geht zum Jahreswechsel in der europäisch gestrickten Eurowings auf. Sie soll im Lufthansa-Kernmarkt - Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien - mit zunächst knapp 100 Jets größter Billigflieger und in Europa nach Ryanair und Easyjet die Nummer drei werden.

Kampf der Billigflieger Günstiger Wandel Passagierzahlen (in Millionen) im Vergleich zum Vorjahr. Werte gerundet. Quelle: Unternehmen Ryanair Passagierzahlen (in Mio.): 91 Vergleich zum Vorjahr: +11% Stand: 31.03.2015 Easyjet Passagierzahlen (in Mio.): 65 Vergleich zum Vorjahr: +7% Stand: 2014 Vueling Passagierzahlen (in Mio.): 22 Vergleich zum Vorjahr: +16% Stand: 2014

Die neue Eurowings ist keine einheitliche Fluggesellschaft mehr, sondern eine Plattform, unter deren Dach eine Vielzahl von Gesellschaften im scharfen internen Kostenwettbewerb agieren kann. Piloten und Crews können zudem von Dritten angeheuert werden. Die neuen Eurowings-Langstrecken werden beispielsweise von Sun-Express-Piloten in Flugzeugen der Lufthansa Cityline geflogen. Das sorgt für großen Ärger bei der Pilotengewerkschaft VC und der Flugbegleitergewerkschaft Cockpit.

Wegen der anhaltenden Tarifkämpfe mit den deutschen Gewerkschaften ist zudem geplant, Germanwings-Jets schrittweise zu einer eigens gegründeten Eurowings-Tochter in Österreich zu verlagern, sobald die teuren Piloten zur Lufthansa-Kerngesellschaft versetzt werden können. Innerhalb von zwei Jahren soll die Gesellschaft auf etwa 20 Flieger angewachsen sein, die mit möglichst kostengünstigen Crews in ganz Europa unterwegs sein werden.