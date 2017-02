Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Revolution im Einzelhandel

In den USA betreibt Amazon bereits eine eigene Lieferwagen- und Flugzeug-Flotte. Mit dem am Dienstag angekündigten Bau eines Frachtflughafens im Bundesstaat Kentucky folgt nun der nächste Schritt zur Unabhängigkeit von externen Lieferdiensten.

Die Eroberung des Marktes, auf dem UPS und Fedex einen gefestigten Vorsprung haben, wäre zwar ein finanzieller Kraftakt. Aber Bezos hat oft bewiesen, dass hohe Investitionen ihn nicht schrecken. Fest steht: Eine Scheibe des von Experten auf einen Jahresumsatz von rund 400 Milliarden Dollar geschätzten globalen Zustellmarktes wäre äußerst lukrativ.

Zudem ist Amazons gesamte Zukunftsplanung darauf ausgerichtet, Märkte umzukrempeln - wie bereits beim Buchhandel und E-Commerce geschehen. Dabei dringt der Konzern immer massiver ins Alltagsleben seiner Kunden vor. Das geschieht etwa mit den „Dash“-Bestellknöpfen, die es seit August auch in Deutschland gibt. Mit den kleinen Geräten, die wie Türklingeln mit Marken-Aufklebern aussehen, können Waren des täglichen Bedarfs per Knopfdruck geordert werden. Zudem sind Bestellungen auch per Sprachbefehl über den Amazon-Lautsprecher „Echo“ möglich.

Das große Paradestück steht jedoch erst noch bevor - die Revolutionierung des stationären Einzelhandels. In Seattle startete Amazon im Dezember seinen ersten Supermarkt ohne Kassen. Sensoren machen den Einkauf ohne Warteschlange möglich. Nachdem das Smartphone am Eingang gescannt wird, erfasst eine App die Produkte im Warenkorb und rechnet sie über das Amazon-Konto ab.

Noch steckt der Service in der Testphase und ist nur für Mitarbeiter verfügbar. Doch im Laufe des Jahres soll das Geschäft für die breite Kundschaft öffnen, danach könnte das Konzept in Serie gehen. Der ohnehin schon unter Amazons Konkurrenz ächzende US-Einzelhandel dürfte sich also warm anziehen müssen.