 Ferrara Candy: Ferrero expandiert in den USA

Nutella Hersteller Ferrero kauft in den USA zu. (Foto: dpa)

AlbaDer italienische Süßwarenhersteller Ferrero will den US-Konkurrenten Ferrara Candy kaufen. Mit der Übernahme werde Ferrero sein Angebot und seine Präsenz auf dem wichtigen amerikanischen Markt ausweiten, sagte der Vorstandsvorsitzende der Ferrero-Gruppe, Giovanni Ferrero, laut einer gemeinsamen Mitteilung am Donnerstag. Es werde erwartet, dass der Deal innerhalb des letzten Quartals dieses Jahres abgeschlossen wird. Wie viel sich Ferrero die Übernahme kosten lässt, wurde nicht bekannt.

Ferrara stellt anders als Ferrero keine Schokoladen-Produkte her und sei der drittgrößte US-Süßwarenhersteller, hieß es. Das Unternehmen stellt unter anderem Bonbons, Fruchtgummis und Kaugummis her und produziert in den USA Fruchtgummi der Marke Trolli. Das Unternehmen soll weiterhin unabhängig und die Zentrale im US-Staat Illinois bestehen bleiben.

Ferrero ist bereits seit 1969 auf dem US-Markt mit der Marke Tic Tac präsent. Mit Exportschlagern wie Nutella, Kinder-Schokolade oder dem Überraschungs-Ei stieg Ferrero von einer kleinen Konditorei in Norditalien zu einem Weltkonzern mit einem Jahresumsatz von knapp zehn Milliarden Euro auf.