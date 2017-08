Behörden weisen Vorwürfe zurück

So musste die EU-Kommission am Mittwochabend einräumen, dass Belgien schon am 6. Juli Informationen über Fipronil-Funde in eine EU-Plattform eingespeist hatte, um die Niederlande zu einer Kooperation bei Nachforschungen zum Thema zu bewegen. Die niederländische Behörde für Lebensmittelsicherheit (NVWA) bestätigte, dass es bereits 2016 einen anonymen Hinweis auf den Einsatz des Insektengifts bei der Reinigung von Ställen gab.

Beide Seiten wiesen Vorwürfe der Tatenlosigkeit allerdings zurück. Die EU-Kommission erklärte, die von Belgien genutzte EU-Plattform werde von ihr lediglich technisch überwacht. Die niederländische NVWA teilte mit, sie bekomme jedes Jahr Hunderte von Tipps über vermutete Unregelmäßigkeiten und es habe damals keine Hinweise auf ein akutes Risiko für die Lebensmittelsicherheit gegeben.

Ein Sprecher der EU-Kommission kritisierte zudem die aktuelle Diskussion über mögliche Versäumnisse in der Vergangenheit. „Es ist jetzt nicht der Moment für gegenseitige Schuldzuweisungen“, sagte er. Die Bürger erwarteten entschiedenes, abgestimmtes und transparentes Handeln aller Beteiligten. Dafür seien in erster Linie die Mitgliedstaaten verantwortlich. Die Kommission werde weiterhin alles dafür tun, sie zu unterstützen und stehe auch bereit, mit den Mitgliedstaaten über mögliche Verbesserungen der aktuellen Warnsysteme zu diskutieren.

Niedersachsens Agrarminister Christian Meyer hatte sich zuvor für eine intensivere Lebensmittelüberwachung durch die EU ausgesprochen. „Ich fordere eine EU-Task-Force mit Kontrollkompetenzen auf europäischer Ebene zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher“, sagte der Grünen-Politiker der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Ähnlich äußerte sich der Deutsche Bauernverband. Das europäische Schnellwarnsystem müsse besser funktionieren, sagte der stellvertretende Generalsekretär Udo Hemmerling den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die betroffenen Hühnerhalter werden laut Hemmerling Schadenersatzansprüche gegen die Verursacher stellen müssen, „die das Fipronil verbotenerweise unter das aus ätherischen, pflanzlichen Ölen bestehende Desinfektionsmittel gepanscht haben“.

Die Vorsitzende des Bundesverbandes der Lebensmittelkontrolleure, Anja Tittes, räumte ein, dass es auch in Deutschland Verbesserungsbedarf gebe. Wegen chronischen Personalmangels würden die rund 2500 Kontrolleure „nicht einmal 50 Prozent der risikoorientierten Kontrollen, die wir durchführen müssten, bewältigen“, sagte sie der „Wirtschaftswoche“. Es fehlten 1200 bis 1500 Mitarbeiter.