Fitness-App Hacker knacken „MyFitnessPal“ von Under Armour

Cyber-Kriminelle haben Under Armours populären Kalorienzähler gehackt. Die Aktie des Adidas-Rivalen verlor nachbörslich mehr als drei Prozent.

Die App ist populär bei Fitnessstudio-Besuchern. (Foto: Reuters) MyFitnessPal

Baltimore/New YorkDer US-Sportausrüster Under Armour hat einen Hackerangriff auf seine Fitness-App „MyFitnessPal“ eingeräumt. Etwa 150 Millionen Nutzerkonten seien nach bisherigem Kenntnisstand betroffen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Die Hackerattacke fand Ende Februar statt, teilte der Adidas-Rivale mit. Under Armour habe jedoch erst am 25. März dem Datendiebstahl erfahren. Die Ermittlungen sind noch im Gange.

Under Armour geht derzeit davon aus, dass Nutzernamen und E-Mail-Adressen sowie Passwörter in die Hände der Hacker gelangt sind. Kreditkartendaten sind laut des Unternehmens nicht betroffen, weil diese separat gespeichert werden.

Mit „MyFitnessPal“ können Nutzer dokumentieren, wie viel Kalorien sie zu sich nehmen und wie viel sie verbrauchen. Die Basis-Version der App ist kostenfrei. Erweiterte Funktionen können gegen eine Gebühr freigeschaltet werden.

Nach Bekanntwerden des Datendiebstahls fiel der Aktienkurs von Under Armour nachbörslich um über drei Prozent.

Für den Konzern ist der Vorfall ein weiterer Rückschlag. Schon länger schwächelt der Sportartikelhersteller. Statt zweistelliger Erlöse wuchs Under Armour im vergangenen Jahr nur noch um drei Prozent. Für 2017 musste der Konzern einen Verlust von knapp 50 Millionen Dollar ausweisen, nach einem Gewinn von 200 Millionen Dollar im Vorjahr. Lichtblick sind derzeit die Geschäfte in Europa und Asien. Auch in Deutschland genießt die Marke unter Sporthändlern einen guten Ruf.