DüsseldorfÜberraschung am frühen Dienstagmorgen: Die Fluggesellschaft Air Berlin lässt etliche Flüge kurzfristig ausfallen. Dies müsse „aus operativen Gründen“ geschehen. Das Unternehmen steckt nach jahrelangen Verlusten in einem Insolvenzverfahren.

Air Berlin bittet Reisende, sich auf der Website zu informieren, welche Flüge betroffen sind. Wer über eine Reiseveranstalter gebucht habe, solle sich an diesen wenden. Allein in Berlin-Tegel fallen 19 Flüge aus, darunter Verbindungen nach Düsseldorf, Frankfurt, Köln, in skandinavische Städte und nach Abu Dhabi.