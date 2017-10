 Flughafen Ellinikon: Investitionsposse in Athen

Flughafen Ellinikon Mit dem verwaisten Gelände steht ein Filetstück zur Verfügung, wie es wohl keine andere europäische Metropole vorweisen kann. (Foto: dpa)

AthenEs wäre die größte private Investition, die Griechenland je erlebt hat: Acht Milliarden Euro will ein Konsortium internationaler Firmen auf dem Gelände des alten Athener Flughafens „Ellinikon“ verbauen. Adrenalin für die sieche griechische Wirtschaft, denn schon zu Beginn würden rund 10.000 Arbeitskräfte gebraucht. Nach der Fertigstellung des Riesenprojekts könnten 70.000 Menschen beschäftigt sein. Und doch ist kein Bagger in Sicht. Die Gegner des Projekts kämpfen mit allen Mitteln und verzögern die Mammutinvestition immer wieder. Sie finden sich auch und gerade in den Reihen der Regierung.

Bereits 2001 wurde der Flughafen stillgelegt; keine zweihundert Meter entfernt rauschen die Wellen an den Strand, dazwischen verläuft eine sechsspurige Stadtautobahn. In den letzten Jahren haben hier tausende Flüchtlinge illegal gecampt; Müll, verlassene Zelte und Wäscheleinen zwischen Betonsäulen zeugen davon.

Ein Blick auf die Karte von Athen zeigt: Mit dem verwaisten Gelände steht ein Filetstück zur Verfügung, wie es wohl keine andere europäische Metropole vorweisen kann. 620 Hektar umfasst die Fläche - mehr als drei Mal so viel wie das Fürstentum Monaco. Entsprechend schillernd zeichnet das Konsortium Lambda Development, das für 920 Millionen Euro den Zuschlag erhielt, die Zukunft des Areals.

Hier sollen ein Casino, Ferienanlagen, 8000 Wohnungen, ein Einkaufs- und ein Kongresszentrum sowie eines der größten Aquarien Europas und der höchste Wohnungstower des Mittelmeers entstehen. Außerdem ist der weltweit größte Park in Strandnähe geplant. All das soll innerhalb von zwölf Jahren aus dem Boden wachsen.

An Superlativen mangelt es also nicht. An Kritik und Widerstand hinter den Kulissen aber ebenso wenig. Pikant: Zu den Gegnern des Projekts gehören etliche Mitglieder der linken Regierungspartei Syriza, die aus Prinzip gegen Privatisierungen sind und aus dem Gelände am liebsten eine Park gemacht hätten. „Will Herr Tsipras diese Investition oder nicht?“, fragt denn auch der Sprecher der Sozialistischen Partei (PASOK), Pavlos Christidis. „Bei jeder Gelegenheit nutzt seine Partei den chaotischen Staatsapparat und den öffentlichen Dienst, das Projekt zu verzögern und zu vereiteln.“

Das griechische Spar- und Reformprogramm Tsipras' Plan Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras hofft, dass sein Land mit Hilfe eines neuen Spar- und Reformprogramms ab dem Sommer 2018 wieder auf eigenen Beinen stehen kann. Die Kernelemente.

1. Renten Das Programm ist – wie die drei vorherigen seit 2010 – eine Mischung aus Sparvorgaben und Privatisierungen. In erster Linie soll der Staatshaushalt von der Unterstützung der defizitären Renten- und Krankenkasse so weit wie möglich befreit werden. Ab dem 1. Januar 2019 sollen demnach die Renten um bis zu 18 Prozent sinken. Mit der neuen Kürzung soll der Staat jährlich rund 2,7 Milliarden Euro sparen. Die Griechen haben nach jüngsten Angaben von Außenminister Nikos Kotzias seit 2010 im Durchschnitt 27 Prozent ihres Einkommens verloren.

2. Steuerfreibetrag Die zweite harte Sparmaßnahme: Ab dem 1. Januar 2020 soll der bislang geltende jährliche Steuerfreibetrag von 8.636 Euro auf 5.700 gesenkt werden. Athen und die Experten der Gläubiger, die in Griechenland praktisch das Sagen haben, rechnen damit, dass so gut zwei Milliarden Euro zusätzlich in die Staatskasse fließen.

3. Privatisierungen Athen hat sich zudem verpflichtet, Privatisierungen weiter zu beschleunigen. Unter anderem soll der Hafen von Thessaloniki für Jahre verpachtet werden, bei 14 Flughäfen ist das schon geschehen.

4. Primärer Überschuss Gesamtziel ist ein Primärer Überschuss (ohne laufenden Schuldendienst) im Staatsbudget von 3,5 Prozent des Bruttoinlandprodukts in den kommenden fünf Jahren. Mit einem solchen Überschuss könnte Griechenland die Zinsen für seine Kredite zahlen. Quelle: dpa

Stand: 19. Mai 2017

Tatsächlich hatte der heutige Regierungschef Alexis Tsipras das Projekt noch bekämpft, als er Oppositionsführer war. Erst als Premierminister gab er dem Druck der internationalen Gläubiger nach, Staatseigentum zu privatisieren, um die marode Wirtschaftsstruktur des Landes zu verbessern und Geld in die Staatskasse zu spülen.

Nicht nur die Linken, auch die rechtsextreme Partei „Goldene Morgenröte“ wettert - gegen den vermeintlichen „Ausverkauf des Landes“ an fremde Investoren, unbesehen der Tatsache, dass zum Konsortium neben der chinesischen Fosun-Gruppe und dem Unternehmen Al-Maabar aus Abu Dhabi auch die griechische Latsis-Gruppe gehört. Und dann sind da noch die Anwohner rund um den Flughafen, die fallende Wohnungspreise und eine jahrzehntelange Baustelle fürchten.