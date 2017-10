„Wer in Griechenland investiert, wird es nicht bereuen“

Zwar outet sich offiziell kaum jemand als Investitionsgegner - schließlich scheint es angesichts der desolaten Lage der griechischen Wirtschaft absurd, sich gegen Investitionen zu wenden. Aber dennoch war die Freude bei vielen groß, als sich der allmächtige Zentrale Archäologische Rat Griechenlands des Themas annahm und seine Entscheidung über Monate immer wieder aufschob. Kaum eine Gegend in Athen, wo man beim Buddeln nicht auf antike Artefakte stößt. Das befand der Rat schließlich auch mit Blick auf den alten Flughafen und erklärte einen nicht näher definierten, 30 Hektar großen Teil des Baugebiets zur archäologischen Stätte.

Die Investoren geben sich abwartend. Man habe das Thema Archäologie von Beginn an in die Planungen einbezogen. „Auch die Rechtslage ist längst durch entsprechende Verträge mit Ministerien und der Verwaltung geklärt“, heißt es in einer Mitteilung des Konsortiums. Mit einem offiziellen Statement wolle man abwarten, bis der Archäologische Rat konkret darlegt, um welche Flächen es sich genau handelt, damit man sehen könne, welche Bauten und Vorhaben davon betroffen seien.

Immerhin, eine weitere Hürde haben die Investoren bereits genommen. Zwei Umweltorganisationen scheiterten mit ihrem Einspruch, dass es sich bei dem Gelände ursprünglich um Waldgebiet gehandelt habe, weshalb es nicht bebaut werden dürfe, sondern wieder aufgeforstet werden müsse.

In Regierungskreisen wird bereits die schier endlose Geduld des Konsortiums bewundert, denn andere Investoren stehen dem Sperrfeuer griechischer Politiker und Beamter längst nicht so ruhig gegenüber. Etwa der kanadische Minenkonzern Eldorado Gold: Nachdem das Unternehmen bereits rund drei Milliarden Euro in ein Goldabbauprojekt in Nordgriechenland investiert hatte, legten die Kanadier ihre Aktivitäten im September auf Eis, weil sie zwar alle Formalitäten abgeklärt hatten, ihnen aber weiterhin die Betriebsgenehmigung vorenthalten wurde. „Eldorado Gold, hau ab, lass dich nirgends nieder!“, schrieb damals Nikos Karanikas, einer der Berater von Alexis Tsipras, auf Facebook.

Der Regierungschef zeigt sich ungerührt. Beim Griechenland-Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron im September, der etliche Investoren im Schlepptau hatte, versicherte Tsipras all den Vorfällen zum Trotz: „Wer in Griechenland investiert, wird es nicht bereuen.“