Flugzeughersteller Boeing liefert mehr Flugzeuge aus

Boeing hat im ersten Quartal mehr Flugzeuge ausgeliefert als im Vorjahreszeitraum. 184 Maschinen brachte der US-Konzern bis März zu seinen Kunden.

(Foto: Reuters) 787-Dreamliner von Boeing

WashingtonDer US-Luftfahrt- und Rüstungskonzern Boeing hat im ersten Quartal mehr Verkehrsflugzeuge ausgeliefert als im gleichen Vorjahreszeitraum. In den ersten drei Monaten brachten die Amerikaner 184 Maschinen (Vorjahreszeitraum: 169) an die Kunden, wie der Airbus-Rivale am Dienstag mitteilte. Boeing erklärte den Anstieg mit einer höheren Nachfrage nach Exemplaren der Mittelstreckenreihe 737.

Zugleich holte Boeing Bestellungen für noch mehr Maschinen herein. Nach Abzug von Stornierungen seien Aufträge über 221 Jets eingegangen. Beim europäischen Flugzeugbauer Airbus belief sich die Zahl der Order im Berichtszeitraum auf 45.