 Fossil: Uhrenmacher schockiert Anleger mit Umsatzwarnung

Fossil Shop in Miami Beach Vor allem das Geschäft mit traditionellen Uhren schwächelt derzeit. (Foto: Reuters)

FrankfurtEine Prognosesenkung und der Abgang des Finanzchefs haben Anleger beim Uhren- und Taschenhersteller Fossil in Scharen flüchten lassen. Die Aktien brachen am Mittwoch im vorbörslichen Geschäft an der New Yorker Wall Street um 24 Prozent auf 9,06 Dollar ein.

Am Dienstabend hatte die US-Firma Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt und bei Umsatz und Ergebnis die Erwartungen verfehlt. Vor allem das Geschäft mit traditionellen Uhren schwächelt. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern nun mit einem Rückgang der Erlöse zwischen viereinhalb und achteinhalb Prozent.

Zuvor war ein Minus von 1,5 bis sechs Prozent erwartet worden. Zudem habe Finanzchef Dennis Secor seinen Posten aus persönlichen Gründen abgegeben. Nachfolger werde Vorstandsmitglied Jeffrey Boyer.

Seit Jahresanfang haben die Titel rund 55 Prozent verloren. Beim Ergebnis pro Aktie verfehlte Fossil die Erwartungen bereits zum dritten Mal, beim Umsatz lagen sie das fünfte Mal innerhalb der vergangenen acht Quartale daneben.